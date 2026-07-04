黄大仙师上契结缘仪式 300名善信行三跪九叩之礼 91岁婆婆成「契女」

啬色园自2016年起举办「黄大仙师上契结缘仪式」，至今已累计逾2000人成为黄大仙的「契仔」、「契女」。今日（4日）在黄大仙祠凤鸣楼举行第十届上契结缘仪式，为300名成年善信与黄大仙师上契结缘，盼让「普济劝善」精神得以世代相传，当中更有91岁高龄善信参与。

香港「黄大仙信俗」于2014年列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。作为香港黄大仙信俗文化重要一环，「上契」仪式包括敬香、诵经、讲述典故等，体现善信与神明建立拟亲属关系的传统。

仪式于上午10时举行，一众契子女先向黄大仙师敬香，再行三跪九叩之礼，祈求仙师赐福，庇佑众契子女平安顺遂。

结契仪式后获上契信物及福物

啬色园主席黎泽森在仪式上登坛开示，向一众契子女讲述黄大仙师成道典故，并以「仙师十训」勉励他们依训行善。在仪式结束后，一众契子女到大殿恭领黄大仙师上契信物及福物，信物为仙师圣像葫芦玉珮及契书，契书为上契者与神明的契约证明；玉珮乃上契者与神明之凭证物件，正面雕刻仙师像，背面刻有「啬色园」及上契子女的姓名，寓意仙师庇佑福禄平安，消灾解厄。而上契福物为「上契餐具」一套，寓意「丰衣足食」。

善信刘先生称，以往逢节日会到黄大仙祠参拜。今次在家人鼓励下决定参加上契仪式，自己亦想作新尝试，并借此祈求身体健康。

91岁的何婆婆表示，得知上契仪式没有年龄上限后，报名上契结缘仪式。她称已有6年到啬色园参神及参与拜忏仪式的习惯，而家人亦支持她上契。她形容参与仪式心情开心，盼望能保佑健康平安。

实习记者：欧翔泰

摄影：欧翔泰

