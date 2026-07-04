科大医学院｜李竞存：已招揽300名具资历医生及教授团队 首学年有信心可收足50名额　 　

香港科技大学正筹办本港第3间医学院。科大医学院创院院长李竞存透露，医学院已招揽到约300名具资历的医生、教授团队，并已与医院管理局达成协议，落实临时教学医院的选址，预计将于未来数周内正式对外公布，有信心首学年可收足50个名额学生。

科大医学院首届将招收50名学生，已履新一个月的李竞存在一个电视台节目上表示，学额数量是由大学与政府共同决定，若未来办学成绩理想，有望逐步增加学额，长远目标是扩充至200名学生以上。

教学模式强调跨学科融合

对于医科生的临床实习安排，李竞存透露，科大医学院已物色到一间非常有实力，仪器新颖，距离科大医学院不会太远的医院，作为临时教学医院，与医管局签订协议后，预计未来几个星期内会公布详情，保证每名学生都有实习名额。

在教学模式上，科大强调跨学科融合。李竞存指，会将工程、物理及创新科技的理念加入教学中。「我们不只要学生学懂何时做甚么，更要他们问『为甚么』。」他并以听筒为例，现时医生仍使用这项有二百多年历史的发明，他期望科大学生能反思并著手改良，例如研发智能听筒。

已成立五个跨学科医学研究中心

李竞存又表示，目前已延揽约300名教授，师资来源主要包括外国聘请的学者、医管局资深退休医生，以及本港另外两间大学的退休教授。他强调，目前阵容中只有一名来自其他医学院的现职教授，且是该教授主动申请加盟。

在科研布局上，科大已成立五个跨学科医学研究中心，涵盖人工智能、机械人、脑退化及传染病研究等。目前科大校内逾600名教授中，已有超过100人参与，致力将顶尖科研成果转化为实际医疗应用，从而提升医疗水准并降低成本。

大楼预计2028年第二季落成

在硬件设施方面，位于清水湾科大校园内的医学院综合大楼正进行得如火如荼。李竞存透露，楼高八层的大楼目前已建至第二层，预计可于2028年第二季落成并安排人员迁入，时间上足以配合同年9月的开学日程。

针对未来筹划中的北部都会区大学城新校舍，李竞存表示，已构思了两地校园的连系方案。除了利用先进通讯科技进行远程交流外，现时兴建中的综合大楼顶层更特别规划了无人机降落位，未来可利用无人机在两个校区之间快速运送物资。此外，大楼内的教室设计极具弹性，可随时改装成实验室或模拟病房，让正在医院实习的学生也能随时回校进行高阶模拟训练。

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