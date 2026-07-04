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洪水桥片区接两标书 宁汉豪：入标团队组合多元

社会
更新时间：12:53 2026-07-04 HKT
发布时间：12:53 2026-07-04 HKT

北部都会区首个片区试点洪水桥片区昨日截标，合共收到两份标书。发展局局长宁汉豪表示，发展局局长宁汉豪今日(4日)在电台节目表示，对收到两份标书感到欣喜，入标团队组合多元，不但有地产发展商，更有具备产业营运经验的企业参与，成功发挥了政府期望的「媒人」角色，将两者撮合。

她又指，在评审准则方面，地价仅占评分三成，其余七成著重非价格的质素因素。中标者除了必须完成三幅产业用地的平整工程并交还政府，以及最少兴建一幅产业大楼外，若能额外兴建更多大楼、引入政府属意的优势产业或加快建筑进度，将能获得更高评分，反映当局高度重视整体发展果效。

专属法例草案刊宪冀年底获立法会通过

为了让北部都会区进入工程建设阶段时得以提速，宁汉豪透露最新进展，《北部都会区发展条例》草案已经刊宪并提交文件予立法会，预计最快于下星期三进行首读。当局的目标是争取在今年年底前获得立法会通过该。这条专属法例涵盖六大范畴，旨在赋权相关部门，并授权行政长官会同行政会议按需要订立附属法例，以便在引入先进建筑技术及物料、简化城市规划程序，以及推动人流、物流、资金流和数据流等环节上，落实具针对性的便利措施。

河套区先行先试设白名单便利跨境人流

在推动两地「四流」方面，当局将采取实事求是的态度分阶段推行。宁汉豪指出，主体法例通过后，随即会于明年年初寻求通过附属法例，率先在河套区实施便利人流往来的措施。届时河套区将设立专属口岸，并采用「白名单」制度。该名单将由河套园区公司负责把关及提名，涵盖园区公司员工、有业务往来的企业人员，以及一次性的商务洽谈人士。名单会交由入境处及海关把关放行，当局亦会探讨应用人脸识别等最先进科技，让获批人士体验最利便的过关安排。

目标为本简化审批放宽指定发展区噪音管制

除了便利通关，专属法例亦著力解决工程期间的规管限制。宁汉豪表示，新制度将改为「目标为本」，承建商无需再巨细无遗地列出所有使用的机械，只需锁定就近的敏感地点并定下可接受的噪音上限，配合实时监察系统，只要不超标便可继续施工。此外，每次审批的有效期亦会由现时的三至四个月大幅延长至大约一年。她强调，这项放宽措施主要适用于如沙岭等正进行产业园区建设的指明发展地段，并不适用于已有大量居民入伙的住宅区。
 

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