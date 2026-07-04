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宏福苑｜合安7.19召特别业主大会 4地点供居民选择出席

社会
更新时间：12:24 2026-07-04 HKT
发布时间：12:24 2026-07-04 HKT

宏福苑业主立案法团管理人合安管理有限公司今日（4日）宣布，将于本月19日早上11时召开特别业主大会，并分别于4个地点召开以方便业主参与，包括大埔社区中心、启德社区会堂、华贵社区会堂及天晖路社区会堂，届时会透过广播同步进行。

各业主可于即日起至7月15日上午11时，在宏福苑业主立案法团的委任管理人网页的「用户登入」版面内，提交场地选择意向，以及提供可接受手机短讯的联络电话号码。因应场地容纳人数所限，每个单位只由业主本人或其授权代表出席。出席人士须携带有效身份证明文件以作身份核实及入场之用。 

合安亦指，由于各场地可容纳人数有限，业主可按优次选择工三个场地，大会将根据业主选择的偏好及各场地的容纳人数分配安排，如报名人数超出场地上限，将以抽签方式编配业主的与会地点。

今次特别业主大会的会议议程包括，管理人汇报与前业主立案法团之交接进度；管理人汇报宏志阁情况；管理人汇报管理人启动退回大维修余款予全体业主；管理人汇报屋苑及大维修财务状况，并议决通过2025年1月1日至12月31日之核数师报告；讨论及管理人汇报工程保险、屋苑保险之跟进情况及进度；讨论及管理人汇报宏福苑与宏业、鸿毅之间的合约状况及跟进处理；讨论管理人设立实体办事处的建议，以协助处理宏福苑业主的查询；讨论及议决两个月内举行下次业主大会。

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