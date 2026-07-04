涉冒认不同人士向银行串谋欺诈 银行职员等4人保释被拒 还柙待进一步调查　

3男1女涉嫌串谋诈骗银行，讹称为不同人士向银行作出申请，其中两人为银行职员。4人共被控4项串谋欺诈罪，今（7月4日）于九龙城裁判法院提堂。裁判官莫子聪应申请押后案件至9月1日，以待进一步调查，另拒绝4名被告的保释申请，4人均须还柙。

被告依次为44岁港铁女职员张蕙蕙、54岁巴士男司机彭伟达、34岁恒生银行客户男经理孙焯楠，和35岁前恒生银行业务主任吴家麟。4人共被控4项串谋欺诈罪。

张蕙蕙、彭伟达及孙焯楠，被控于2025年10月11日，在红磡德民街46号黄埔新邨分行恒生银行一同串谋欺诈恒生银行，即不诚实地及虚假地表示张蕙蕙为沈莉萍，从而致使及诱使银行处理及批准就运作沈莉萍的银行户口所作出的申请。

彭伟达及吴家麟，被控于今年1月16日，在新蒲岗爵禄街3号Port 33 恒生银行一同串谋欺诈恒生银行，即不诚实地及虚假地表示彭伟达为 FUKAGAWA Yoshiharu，从而致使及诱使该银行处理及批准就运作FUKAGAWA Yoshiharu 的银行户口所作出的申请。二人另被控于今年3月18日，在同地一同串谋欺诈恒生银行，不诚实地及虚假地表示彭伟达为丁伟佳，从而致使及诱使银行处理及批准就运作丁伟佳的银行户口所作出的申请。

张蕙蕙、彭伟达及吴家麟，同被控于今年4月23日，在新蒲岗爵禄街33号Port 33恒生银行一同串谋欺诈恒生银行，即不诚实地及虚假地表示张蕙蕙为 LUI Helen，LUI Ellen，LUI Susan，LUl Margaret Tack Hing及 LUI King Fong-wah，从而致使及诱使该银行处理及批准就运作上述 人士的银行户口所作出的申请。

案件编号：KCCC 1875/2026

法庭记者：雷璟怡

