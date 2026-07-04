今年建造业发生26宗严重工业意外 周思杰：业界安全管理链遇到了瓶颈

近期本港接连发生多宗致命工业意外，首6月有13宗，单在6月已有5宗致命工业意外，玫情况令人深切担忧。建造业总工会理事长周思杰指出，今年首六个月已发生61宗严重工业事故，其中建造业占了26宗，显示整个安全管理链遇到了瓶颈，部份人未有执行风险评估，导致事故。周思杰直言，建造业存在深层次的制度矛盾。在目前的经济环境下，招标过程盛行「价低者得」的风气，许多分包商为了「揾食」只能以成本价甚至亏本价接单，最终往往只能在「工程质量」或「工地安全」中作出牺牲。

业界调查显示7%工友安全意识为零

香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华则强调，安全管理的落实最终取决于「人」的操作。虽然近年地盘普遍引入了「4S」安全智能监控系统，但若有摄像头而无人监看，或有防护围栏却被工友攀越，高科技设备亦形同虚设。统计显示，超过九成严重工业事故涉及人为因素，强调若安全意识低，会有很大影响。

根据建造业议会去年的调查，在受访的三千多名前线工友中，约有百分之七工人的安全意识接近零。以全港每日平均十五万名在工地开工的活跃工友计算，意味著每天有超过一万人正进行罔顾安全的危害行为。

虽然法律已将最高罚款提升至一千万元，且停工令会对大判及分包商造成沉重的财务损失，作为老板或管理层绝对不想见到，到赶工时前线人员有压力，或会出现罔顾安全的情况，因此赶工文化绝对需要纠正。

宏观教育与微观规划失衡

工业伤亡权益会总干事萧倩文认为，意外频生必须从宏观和微观两个层面剖析。在宏观方面，本港长久以来缺乏从小培养的普及安全教育，这导致不论是未来的业主、专业人士、承建商抑或前线工友，都缺乏一套根深蒂固的安全意识。在微观层面，则涉及合约期规划与实际执行的问题。相较于工期较为合理合法的公务工程，私人工程往往工期过于紧迫。萧倩文倡议「设计安全」（Design for Safety）的概念，认为业主应在规划初期便释放足够的时间和金钱，让整个产业链有充裕的空间，进行全面的风险评估，而非让风险评估流于口号。

针对早前在何文田发生、因泥土松脱导致挖泥机翻侧并击毙杂工的致命事故，周思杰表示，挖泥机虽非绝对禁止用于轻便工具的吊运，但在连场大雨后，地盘并未对松脱的泥土进行安全评估，亦未设立任何隔离区或围封措施，便安排工友在机器旁工作，做法极其轻率。