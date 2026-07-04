天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪

热带风暴「美莎克」昨日（3日）傍晚在海南岛登陆，今日（4日）凌晨进入北部湾，远离本港。天文台凌晨3时20分取消所有风球，改发俗称「黑球」的强烈季候风信号。

天文台表示，受与高压脊相关的东南季候风影响，本港今日初时离岸及高地吹强风，雨势有时颇大，有狂风雷暴及猛烈阵风。海面有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动，并保持警惕。

与一道高压脊相关的东南季候风正影响珠江口一带。同时，与热带风暴美莎克相关的外围雨带正为广东沿岸带来骤雨及狂风雷暴。

在上午五时，美莎克集结在南宁以南约310公里，预料向西北或西北偏北移动，时速约12公里，横过北部湾。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，初时雨势有时颇大。日间最高气温约30度。吹清劲南至东南风，初时离岸及高地吹强风。海有涌浪。

展望未来数日天气仍然不稳定。下周后期骤雨减少，渐转酷热。