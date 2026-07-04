沙田泳池遭雷劈中事件 康文署新安排：雷暴警告下户外泳池设施暂停

因应6月13日沙田源禾路沙田赛马会游泳池跳台被雷劈中事件，康文署经检讨后，周五（7月3日）公布公众游泳池在雷暴警告下的新安排，日后当天文台发出地区性雷暴警告时，相关地区的户外游泳设施将会暂停开放；若发出的是全港性雷暴警告，则在部分情况下暂停开放室外设施。

康文署在社交平台发文表示，因应2026年6月中旬有公众游泳池设施遭受雷击事件，该署立即咨询天文台的专业意见，在了解天文台提供的闪电及雷暴警告资讯后，已检讨及更新了公众游泳池在雷暴警告下的开放安排，以加强保障泳客的安全。

康文署在社交平台更新了公众游泳池在雷暴警告下的开放安排。康文署FB

根据新安排，当天文台发出地区性雷暴警告时，相关地区的户外游泳设施将会暂停开放。若发出的是全港性雷暴警告，则在以下情况暂停开放室外设施，包括:

(i) 「指定地点闪电戒备服务」录得泳池10公里半径范围内曾有闪电报告；或

(ii) 天文台同时发出了黄色或以上的暴雨警告讯号；或

(iii) 在游泳池的范围内见到闪电，或者是听到频密雷声，该公众游泳池的户外游泳设施亦会暂停开放。

场地职员会透过扩音系统／扬声器宣布有关雷暴警告，同时劝谕在室外泳池的泳客尽快离开池水，到室内或有遮盖的地方暂避。当上述情况不适用时，便会重开室外游泳设施。