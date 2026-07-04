专访│中大医院开院5周年 行政总裁钟健礼：收支开始平衡　将利用中大医学院人才及科研优势　加强处理疑难杂症

香港中文大学医院早前向政府申请提前还款，该院行政总裁钟健礼表示，中大医院近期的收支开始平衡，门诊及手术量亦分别按年上升一成及两成，急症室服务使用量亦已「拍得住」公立医院。适逢开院5周年，钟健礼预告，中大医院将推出新发展模式，会利用中大医学院的人才及科研优势，将服务划得更为精细，加强处理疑难杂症，同时亦会加快科研成果落地，医院亦会与大湾区医疗机构优势互补，甚至会将内地的疑难杂症个案转介来港，期望进一步拓阔医院服务至其他地区。

医院营运模式已渐趋稳定

钟健礼接受《星岛》专访时表示，医院营运模式已渐趋稳定，过去8个月中，有7个月税前盈余已由负转正。未来政府的债务一半会由中大负担，另一半则由中大担保，由医院向银行贷款。钟透露，院方近日已向银行招标，期望可物色适合方案。至于日后的还款安排，医院初步计划会同时向大学及银行还息；至于本金，则已获大学同意，会先还银行本金，再向学校还款。



钟表示，过去一年，医院各个科目的服务量亦有所上升，其中手术作为医院重要收入来源之一，服务量上升22%；而医院早前亦引入机械人辅助手术，一年间已处理逾百宗泌尿科病例。门诊服务亦升近1成，未来亦会探讨于其他地方拓展相关服务。

分担公营医疗服务压力

钟续指，以往私营医疗服务收费不透明，令病人却步，而该院推出「套餐价」，例如将伤风、感冒等常见病症的药物，划一定为180元3日药，市民反应亦相当良好。自措施于2月推出后，医院急症室求诊人次由以往每日约140至150人，增至假期可达250人，「拍得住好多公立医院」，亦相信可借此纾缓病人长假期的求医需求，并分担公营医疗服务压力。

推展「6+6发展模式」

踏入开院5周年，中大医院计划未来数年将利用中大医学院临床方面的优势，推展「6+6发展模式」，即发展眼科、心脏科、癌症等6类服务；其中癌症会细分6类癌症，包括头颈癌、肺癌等。钟健礼说，中大医学院本身会有较精细的分科，针对特定病症、部位，不少教授于相关范畴上，在国际间亦属领导水平，希望可将此分科模式推出市场，提供中高端医疗服务，尤其处理疑难杂症及特别病例。同时，医院亦会加快将医学院的科研成果落地，惠及更多病人。





中大医院开院5周年。

拓展中高端医疗服务至大湾区等邻近地区

北上热潮蔚然成风，医疗行业亦受到影响。钟坦言，现时不少港人会选择北上求医，但认为「各行各业都系咁」。他提到，中大医院未来其中一个发展方向，就是与大湾区融合，包括与内地医院加强合作，例如内地人口较多，病例亦较多，而香港则有不少顶尖医疗人才，可以优势互补。他举例指，新加坡每年收到来自印尼的医疗服务收入高达60亿元，认为本港可拓展中高端医疗服务至大湾区等邻近地区。

深切治疗服务套餐收费 首6小时只收5000元

中大医院早前推出「套餐收费」，让病人接受医院服务前了解收费，该院行政总裁钟健礼透露，院方早前推出深切治疗服务套餐收费，首6小时只收5000元，形容是「象征式收费」，期望借此惠及更多病人。另外，近期各保险公司对直付保单项目急增，已占该院总收入一成半，钟认为医疗业界与保险业合作，有助行业长远运作，并应付人口老化医疗需求。

让病人更安心地使用适切的治疗服务

钟健礼指出，病人接受某些大型手术后，需要医护人员密切监察情况，惟以往私家医院深切治疗服务收费高昂，住一晚可能高达5万元以上，且价格亦不透明，病人往往要出院收取帐单后才能得知费用。不少医生为病人着想，只能安排病人入住普通病房，或将个案交由公立医院处理。为了让医生、病人放心使用医院的深切治疗服务，院方早前推出深切治疗套餐收费，入住首6个小时连医生、护士等基本费用，收费为5,000元，形容只是「象征式收费」，目标并非为赚钱，而是让病人更安心地使用适切的治疗服务。

加强与保险业界合作

政府正推动本港医疗融资改革，包括推广自愿医保计划，扩大市民使用医疗服务的保障。钟健礼指，该院其中一个发展方向，是加强与保险业界合作，而近期涉及保险的个案明显上升，亦有越来越多保险公司与医院合作，推出更多「直付」项目（俗称免找数），相关收入已占全院收入约15%，至今有逾70个相关保险方案，反映保险公司对医院的信任上升。他又指，以往医疗界或会担心利益冲突，较少与保险业合作，但面对人口老化及医疗需求增加，认为与保险业合作，有助私营医疗服务可持续化。

记者：伍万庭

摄影：何健勇