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新皇岗口岸4条专营巴士新路线营办商出炉 九巴、城巴及屿巴中标

社会
更新时间：21:17 2026-07-03 HKT
发布时间：21:17 2026-07-03 HKT

新皇岗口岸即将开通，运输署今日（3日）表示，已完成往返新皇岗口岸专营巴士线的营办商遴选程序，分别由九巴、城巴及新大屿山巴士中标。署方已去信相关区议会交代安排，目前正与营办商跟进营运细节，稍后将公布路线的投入服务日期、服务时间及班次等详情。

城巴营运2条新路线 屿巴首服务新界东

运输署表示，经营办商遴选程序后，已选出负责营运服务新皇岗口岸4条全新专营巴士路线的巴士营办商。有关中标营办商与路线分配详情如下：

专营巴士新路线 专营巴士营办商
皇岗口岸 – 葵翠邨公共运输交汇处（经青衣） 九龙巴士（一九三三）有限公司
皇岗口岸 – 启德（世运道） 城巴有限公司（市区及新界巴士网络专营权）
皇岗口岸 – 青山湾巴士总站（经洪水桥） 城巴有限公司（市区及新界巴士网络专营权）
皇岗口岸 – 乌溪沙站公共运输交汇处（经香港科学园、大埔及古洞） 新大屿山巴士（一九七三）有限公司
新皇岗口岸即将开通。
新皇岗口岸即将开通。

严格考量安全与服务表现

运输署已去信相关区议会交通运输委员会秘书处，告知上述4条全新专营巴士路线的安排。署方强调，在拣选巴士营办商的过程中，已充分考虑各公司提交的营运服务建议书内容，当中包括巴士公司的安全及服务表现、乘客设施以及服务细节等，以确保营办商能为市民提供安全、可靠而车费在合理水平的巴士服务。

目前，运输署正与上述营办商紧密跟进4条新路线的营运细节。有关路线的具体投入服务日期、服务时间及班次等详情将于稍后公布，以配合新皇岗口岸的启用。

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