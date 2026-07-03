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13岁女童晴晴命悬一线 父母发公开信求捐心肺盼奇迹：赐女儿活下去机会

社会
更新时间：20:15 2026-07-03 HKT
发布时间：20:15 2026-07-03 HKT

13岁女病童晴晴患有先天性心脏病，急需心脏和肺部移植。晴晴的父母今日（3日）发公开信，透露女儿现正面临脑出血等并发症，情况极为危殆，心肺移植成为唯一的生存希望，恳请社会大众考虑捐赠器官，拯救命悬一线的女儿。

8日内历5次手术 心肺移植成唯一生机

公开信提到，晴晴自出生起确诊「肺动脉闭锁伴室间隔缺损」，13年来饱受病魔折磨。因心肺功能不足导致抵抗力弱，无法像同龄小朋友般跑跳玩耍。自去年9月病情转差后，她甚至只上过半天课 。

晴晴近日因心脏衰竭导致多个器官受损，必须立刻使用人工心肺机来维持生命。她在短短8天内经历了5次手术，当中两次更长达12小时以上，期间更出现脑出血与肺部感染等严重并发症 。医生指，目前已无其他药物或常规治疗方案可以逆转其病情，同时进行心脏和肺部移植，是拯救晴晴生命的唯一方法。

晴晴父母透露，晴晴最大的心愿是能康复出院回家，睡在自己的床上、吃喜欢的食物，以及与亲友见面。
晴晴父母透露，晴晴最大的心愿是能康复出院回家，睡在自己的床上、吃喜欢的食物，以及与亲友见面。

晴晴泣诉「好惊返唔到屋企」

面对可能无法回家的现实，晴晴内心充满担忧与恐惧，虽刻意回避病情话题，但在不经意提及时仍会痛哭，直言「好惊要做手术」、「好惊手术唔成功」、「好惊返唔到屋企」 。晴晴现在最大的心愿只是出院回家、睡在自己的床上、去喜欢的餐厅吃饭 。面对女儿的愿望，父母每次都会强忍心痛答应，却不知这些承诺能否真的实现 。

晴晴父母表示，这段期间签署了多份伴随「死亡」、「大出血」、「中风」等高风险医疗程序的同意书，每次落笔都让他们心痛难受 。然而，明白这一切都是为了拯救女儿，他们现在最渴望的，就是能够为晴晴签下进行心肺移植的手术同意书 。

父母深明抉择艰难 祈求大爱遗爱人间

晴晴父母深知，要成功同时获得心脏与肺部的匹配捐赠极其艰难，这背后亦意味着有家属要承受失去至亲的撕心裂肺之痛 。然而，他们仍恳求大众伸出援手，若有家人不幸走到生命尽头，请考虑捐出心脏与肺部，让逝去的家人在世上以另一种形式继续存在，同时赐予晴晴一个活下去的奇迹与机会 。

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