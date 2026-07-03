联厦联管｜试验计划初见成效 麦美娟：6月起扩至全港所需地区

针对部分旧式单幢楼宇或「三无大厦」因单位数量少、财政资源不足，难以独立聘用专业物业管理公司的问题，民政事务总署去年6月在油尖旺、深水埗、九龙城及荃湾推行为期一年的「联厦联管」试验计划，协助相关的业主共同聘用同一间物管公司联合管理大厦，摊分管理费用。民青局局长麦美娟表示，由于试验计划反应正面，民政总署已于今年6月将计划扩展至全港所有有需要的地区。

110幢大厦已签署参与意向书 33幢已实行「联厦联管」

民青局于社交平台上载短片，介绍「联厦联管」试验计划，可解决大厦管理「老大难」问题。麦美娟在短片中表示，「联厦联管」试验计划邀请地区组织接触216幢目标大厦，110幢大厦已签署参与意向书，当中71幢进行联合招标，33幢已成功聘用物管公司实行「联厦联管」。

她表示，由于试验计划反应正面，署方今年6月扩展试验计划至全港所有有需要的地区，目标是愈多大厦参与愈好，希望接触的大厦都能足够参与「联厦联管」试验计划。

她续指，虽然大厦管理的最终责任在于业主，但理解部分业主缺乏时间或专业知识；除了「联厦联管」，政府亦设有「大厦管理专业顾问服务计划」协助业主组织法团，有信心新一期扩展计划，能继续改善旧楼居住环境。

麦美娟早前在荃湾民政事务专员陪同下，到荃湾与当区区议员、协助推行计划的地区团体、法团代表及住户交流，了解计划的实际成效。

物业管理联会代表黄健平指，「联厦联管」模式的优势在于参与大厦越多、价钱越便宜，目前落实「联厦联管」的大厦，每幢大厦分摊的管理费大约为每月850元至1200元，属业主可负担水平；物管公司进场后，亦能有效协助大厦处理政府命令、开法团会议及加强保安清洁。