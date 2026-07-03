布氏鲸遭船撞死｜政府倡修订《野生动物保护条例》 授权划定临时限制区禁观鲸 违者可罚5万

西贡牛尾海早年曾有幼年布氏鲸鱼闯入，吸引大批市民及游客租船「观鲸」，最终鲸鱼遭一艘快速行驶的船只撞伤致死。政府检讨后建议修订《野生动物保护条例》，赋权渔护署署长，容许署长划定香港若干水域为「临时限制区」，署长将有权对限制区内的人员、船只作出指示、施加限制或禁止，例如禁止在相关鲸豚附近进行观鲸及其他休闲活动，有人违反即属违法，一经定罪最高可被判罚款5万元；署长亦可委任海事处人员协助执法，在必要时截停及扣留船只 。

船只在已受伤或搁浅的鲸豚附近聚集 会对鲸鱼造成危险

环境局及渔护署向立法会提交文件，指本港间或有非本地鲸豚闯入，鲸鱼的出现，会引起公众高度关注，并吸引市民靠近观赏。若人群及船只在已受伤或搁浅的鲸豚附近聚集，会对其造成滋扰或压力，更可能阻碍有必要时的救援行动。政府认为有必要制定规管防止故意干扰的必要性。

布氏鲸2023年闯入本港水域，结果被一艘快速行驶的船只撞击致死。资料图片

西贡牛尾海早年有幼年布氏鲸鱼闯入，吸引大批市民及游客租船「观鲸」。资料图片

政府提出修订建议，将授权渔护署署长，在咨询海事处处长及其他相关部门后，灵活迅速地划定临时限制区。举例如确认有非本地鲸豚在香港水域出现，经初步评估显示其可能迷失方向、受伤，渔护署将会咨询相关部门后，拟定临时限制区的范围、限制及禁制措施。 渔护署将获授权在临时限制区内实施以三类管制，包括实施临时指示，获授权公职人员可在现场，就航行管制及区域内进行的活动发出即时指示或命令； 同时渔护署可透过在署方网站刊登通告，就航速限制，或对捕鱼及休闲活动（包括观鲸）等，施加限制；及在特殊情况下（例如鲸豚需要即时救援），渔护署可在临时限制区内额外划定「禁航区」，禁止人员或船只进入。

西贡牛尾海早年曾有幼年布氏鲸鱼闯入，吸引大批市民及游客租船「观鲸」，最终鲸鱼遭一艘快速行驶的船只撞伤致死。资料图片

为有效执行管制措施，政府建议在条例中新增罪行，防止有人员或船只不遵守现场指示，或违反渔护署署长在临时限制区内所施加的限制或禁制措施。参考现行《条例》下3限制进入或处于限制地区的规定，建议违反此新罪行者一经定罪，最高可被判处第5级罚款（即50,000元）。同时建议获授权的执法人员，在必要时可截停、登船及扣留船只，以便有效执行临时限制区的相关限制及禁制措施。

