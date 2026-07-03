因子女问题与妻争执 笃胸口撞书架妻胸臂腿现瘀伤 高级督察获准签保守行为处理

34岁时任高级督察涉去年因子女管教的问题与妻子争执，期间将对方推倒在地并大骂「死开啦你！」，又用手指笃妻子胸口五下。男督察被控3项普通袭击罪，今于观塘裁判法院再讯。在控方同意下，裁判官丘国新下令被告自签1500元，守行为24个月，并撤回3项控罪。被告另需缴付300元堂费。

妻有婚外情后双方关系变差

被告骆敬丰、现已被停职，被控于2025年2月28日在将军澳康城路一号日出康城领凯9座某室，三度袭击谭姓女事主。

案情指，被告于2016年结识妻子，2018年结婚并育有两名子女，居于日出康城，家中装有闭路电视以便照顾年幼的子女。被告妻子自2022年起有婚外情，与被告关系恶化。

遭笃心口撞书架 妻胸臂腿有瘀伤

夫妻两人在案发当日因子女问题争执，期间妻子多次阻挠被告进入房间，被告遂推开对方使她撞向书架。其后被告再以手指笃妻子的胸口5下，亦有大叫及发脾气。同日凌晨被告欲离开，其妻子跟随，被告随即发脾气将妻子推倒在地，喝骂：「死开啦你！」。医疗报告显示妻子胸口、左臂及大腿有瘀伤，胸口有红斑。

妻子遂报警称，三度因管教子女问题遭被告袭击。被告在拘捕及警诫下，承认两人曾争执及有肢体接触，但否认袭击妻子。他又在录影会面中指，二人当天情绪激动，他没有意图伤害太太。

案件编号：KTCC479/2026

本报记者