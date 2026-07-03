洪水桥拖尸案丨称助减肥用棍错手扑死女友 29岁无业男谋杀罪脱但误杀罪成 下周一判刑

29岁无业男子涉于2022年4月在洪水桥住所内以棍击毙30岁逾200磅女友，他被捕后警诫下称：「一时错手用棍仆死咗佢」。他否认谋杀罪受审，自辩称女友契家姐指女友患胖死症及严重自残倾向，他为协助女友减肥才被迫殴打女友以防女友入眠，又指女友曾以通渠水淋身自残。4男3女陪审团今退庭商议6小时后，以5比2大比数裁定他谋杀罪脱，另一致裁定误杀罪成。法官张慧玲相信其重犯机会低，将案押后下周一求情及判刑，以待索取被告背景报告，进一步了解其个性本质。

途人睹被告推板车运送物品露出头脚

男被告吴家声否认于2022年4月28日至4月29日，在香港元朗洪水桥富安花苑某单位谋杀叶芷清，但承认阻止合法埋葬叶芷清的尸体。被告拟承认误杀罪，但不获控方接纳。死者验尸结果显示头部和身体多处受伤，头顶有钝器引致的伤痕，后脑位置大面积出血，身体逾半遭腐蚀性液体烧伤，死因是窒息、头伤和腐蚀性物质造成大面积皮肤烧伤。

控方开案陈词指，2022年4月29日，有途人在田厦路街上看到被告用板车运送物品，板车由黑色垃圾胶袋包裹，但途人看到板车露出一只脚和被保鲜纸包裹的头部，于是报警。另有一名途人当时看到状似被子包裹着的人形，便问被告在运送甚么，被告称是尸体及正在送往警署。警方到场发现板车上的死者尸体，其头部及身体被保鲜纸及棉被包裹。救护员到场发现死者手指和脚指已发黑，其后证实死亡。

被告称殴打死者助减肥却「错手」杀人

被告吴家声在录影会面中提到，他们为死者进行地狱式减肥计划，死者在他们的迫使下已10多日没有睡觉，被告负责「吓醒、叫醒」死者，亦因「想唔俾佢瞓觉」而殴打死者，「有几下打佢背脊大力得滞 」，被告称他曾询问死者契家姐郑沛雯意见「佢面青口唇白仲打唔打好？」，契家姐则指死者患有「胖死症」，「唔可以俾佢瞓」，建议被告「你打啦，打多阵啦」。

他又指死者曾拿通渠水「玩」，「开盖就咁淋落自己身上」，他多次制止死者以通渠水淋身，惟称「佢要玩通渠水，唔通我阻止佢」。他指死者在2022年4月28日早上被实木棍打至毫无反应，他发现死者双眼睁眼但不眨眼，听到死者发出鼻鼾声，死者当时一动不动，皮肤已严重腐化。他自责说「都系我错手」，但认为死者的死因是她曾自行撞到浴缸至头部流血。被告称：「出啲咩事，我真系唔知点算，得我打过佢，无人打过佢」，最终决定以板车把死者尸体运到警署。

指因怕血腥放弃肢解并以保鲜纸等裹尸运走

被告吴家声自辩称，他因为害怕契家姐，故在契家姐在场时一定要打死者，他曾取木棍殴打死者手臂，契家姐即抢去木棍打向被告背脊，逼问「究竟你识唔识打你女朋友？」被告因痛楚及恐惧回答：「识」、「识」、「识」。他承认他被捕后警诫下曾称：「我一时错手用棍仆死咗佢」，但在庭上强调「我从头到尾都无打佢个头」，又指「我唔想伤害佢」。

被告指死者契姐夫蔡志朗发现死者死亡后，曾建议他以红白蓝胶袋装尸、床褥卷尸、胶纸捆绑、肢解或焚尸，但他表示死者太重，他幻想到肢解片段又认为「画面好血腥」，故不敢下手。他最终以棉被、胶纸及保鲜纸包裹死者，以垃圾袋盖上全身，用板车搬尸出门，计划弃尸、找途人协助或到警署自首。

案件编号：HCCC340/2024

法庭记者：刘晓曦