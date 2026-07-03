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菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元

社会
更新时间：16:42 2026-07-03 HKT
发布时间：16:42 2026-07-03 HKT

38岁菲律宾籍单亲妈妈来港任职家佣期间，确诊第三期子宫颈癌后遭解雇，使她无法在港接受公共医疗。菲佣2019年透过劳资审裁处成功获雇主赔偿3万元，平等机会委员会代表她入禀区院控告雇主残疾歧视，并申索收入损失、情感伤害和医疗费用等逾25万元赔偿。菲佣于2021年离世后，由其胞妹继续诉讼，案件早前于区院进行赔偿额评核聆讯。暂委法官凌依楠今颁下判词，裁定雇主须向菲佣赔偿收入损失费、精神损害费及医疗费，金额共约25.1万元，另须支付利息及讼费。

香港家务工工会联会欢迎判决

申索人Baby Jane Teodoro Allas由遗产管理人即其胞妹Mary Ann Allas Pereira（原名Mary Ann Teodoro Allas）代表，答辩人为前雇主Jamil Bushra。

香港家务工工会联会表示，对法庭就 Baby Jane Allas 遭受残疾歧视一案的判决结果表示欢迎；然而雇主 Jamil Busha 由劳工处调解开始，直至案件由劳工审裁处作出劳资纠纷民事胜诉的判决，长达7年期间仍音讯全无，而 Baby Jane 亦于2021年离世。这份迟来的判决令其家人承受沉重的精神及心理负担，尽管庆幸7年艰辛的争取终于告一段落，惟外佣承受的过程实在太漫长。

案中前雇主Jamil Busha一直没有音讯。
案中前雇主Jamil Busha一直没有音讯。

工会指外佣被剥削多忍气吞声

香港家务工工会联会续指，外佣离乡别井，只为支撑在家乡的家人的生活开支，故外佣被剥削时，大多数人只能忍气吞声，而真正能够站出来争取应有权益的实在少之又少。外佣就算获得工会、非政府组织及社会大众的捐款支持，仍看不到尽头的法律程序，加上失去收入、缺乏政府提供的基本生活支援，导致不少外佣在追索法律权益时反而像受罚，故此感到失望，亦感到悲哀。

另外，对患病的外佣而言，香港医疗费用的暴涨亦构成难以承受的巨额开支。当外佣面对患病、恶劣处境、被解雇、失去收入与家庭支援的处境时，其压力沉重得难以想像。外佣会担心在漫长法律程序期间无法接受治疗，令许多外佣不敢提出法律索偿，最终被解约的外佣只能选择返回家乡寻求治疗，或在缺乏适当照顾下等待生命走向终结。社会大众对香港反歧视条例的认知普遍不足，外佣亦未必了解自身权利，因此在劳工及公众教育方面仍有很大改善空间。

案件编号：DCEO11/2020
法庭记者：黄巧儿

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