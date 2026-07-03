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认不小心驾驶货车撞毙七旬妇 司机被判240小时社服令兼停牌半年

社会
更新时间：16:32 2026-07-03 HKT
发布时间：16:32 2026-07-03 HKT

57岁货车司机前年8月驶至大埔安邦路时，撞倒一名七旬老妇，她最终伤重不治。司机早前承认不小心驾驶等4罪，今于西九龙裁判法院（暂代区院）判刑。区域法院暂委法官高伟雄接纳死者的身影当时被另一名男途人遮挡，被告有可能忽略了死者。高官明白法庭的判罚无法弥补死者家属的悲痛，但考虑到本案程度非最严重，被告展示悔意，高官终判处240小时社会服务令、停牌6个月，以及罚款合共3千元。

官接纳被告视线遭男途人遮挡忽略死者

被告张小明，早前承认不小心驾驶、使用车辆而其配件并非在良好及可使用状态、使用装有非法视象显示器的汽车，及使用在设计及构造上不能令驾驶人在控制该车辆时，无论何时均可完全看到汽车前面的道路和交通情况的汽车等4罪。

高官判刑时引述辩方求情，指当时被告的视线被停泊在转弯位的的士，以及另一名男途人遮挡，未能察觉到死者。而被告当时车速远低于该道路的限制，亦无违反任何交通规例。高官又指被告在求情信中表示，对于造成无法弥补的创伤感到非常抱歉和愧疚，亦得到沉重教训，明白驾驶安全的重要性。被告的女儿亦撰求情信，冀法庭给予父亲改过自新的机会。

被告有悔意判社服令240小时兼停牌半年

高官表示法庭未能肯定若被告早点发现死者，便可以避免碰撞。高官接纳被告当时观察到在死者左边的男途人，当男途人不继续过马路时，被告忽略了在男途人右边继续过马路的死者；而被告看向死者的视线遭男途人、手机支架等部分遮挡。高官认为本案并非同类型中最严重，感化官报告反映被告对于自己的行为感悔意，愿意承担责任以弥补过失。考虑各方面后，高官就不小心驾驶罪判处240小时社会服务令，停牌6个月；由于无证据显示其余三罪与不小心驾驶罪相关，高官判每罪罚款1千元。

事发地点为大埔安邦路近灯柱N6707，是一条往右弯的双线单程行车道路，限速每小时50公里，相距最近的行人过路处约80米，行人习惯在案发地点横过安邦路。

警诫下称碰撞前1至2秒才看到死者

案发于2024年8月19日上午约6时07分，被告在安邦路驾驶一辆轻型货车。其行车纪录仪拍摄到，包括72岁女死者陈秀英在内的两名行人于6时07分30秒横过安邦路。而被告的货车当时未有减速，2秒后一名身穿绿色衣服的男行人停步，而死者继续横过马路。再2秒后被告的货车左方撞到死者，死者倒地滑开，被告亦停车。事件报警处理。

救护员到场发现死者昏迷，头上有一处流血伤口。同日被告在拘捕及警诫下称，向朋友借用涉案货车，案发当日如常取货后驶至安埔路，被告熟悉案发地点。当被告见到死者时，死者相距货车左车头约2呎，两者之间无阻挡。被告在碰撞前1至2秒才看到死者，故无减速。死者延至8月22日不治，死因为多处创伤。

验车报告显示，被告的车辆驾驶座踏板区域地板上的附加金属板未被固定；驾驶座前方安装了能够显示储存视像的视像显示装置，以及仪表板上添加大量物件，和悬挂在中央后视镜上的装饰物，阻碍司机全面观察车辆前方的道路及交通情况。

案件编号：DCCC575/2025
法庭记者：雷璟怡

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