疑遭骚扰恐吓并披露个人资料 前局长何志平申延续禁制令获批

前香港民政事务局局长何志平因贿赂非洲政要，在美国被裁定贿赂和洗黑钱等7罪罪成，2019年被判囚3年及罚款40万美元。何志平早前入禀香港高等法院指，有人骚扰、恐吓、威胁他，又在未经同意下披露或传播其个人资料等，要求法庭下令禁制有关行为。高院早前已批出临时禁制令，法官欧阳桂如今信纳有人在幕后继续骚扰何志平及损害何志平的名誉，批准延续禁制令。

原告为何志平（Ho Chi Ping Patrick），被告为不法及故意恐吓、骚扰、威胁或干扰何志平，或未经同意下披露或传播何志平的个人资料，或协助或教唆他人从事上述行为的人士。

官信有人后续骚扰何志平损其名誉

何志平要求法庭下令禁止被告恐吓、骚扰、威胁或干扰他，在未经同意下使用、披露或传播何志平的个人资料（包括姓名、住址、出生日期、电话号码、身份证号码或照片），或协助或教唆他人从事上述行为。

今日没有任何被告到庭应讯，原告方指明已经电邮向被告呈递誓章或有关文件，相信被告在明知的情况下缺席，并在法官建议下新增另一名被告「管有、营运并控制涉案电邮的人士」。法官欧阳桂如信纳有人在幕后继续骚扰何志平及损害何志平的名誉，颁令临时禁制令继续有效，直至另行通知。

案件编号：HCA1088/2026

法庭记者：刘晓曦