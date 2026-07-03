前区议员兼医生邝葆贤承认断错症 医委会裁定专业失德发警告信

前九龙城区议议员、基督教联合医院急症科副顾问医生邝葆贤被控于2024年期间，于北大屿山医院误将一名甲状腺功能低下症病人诊断为甲状腺亢进，并处方甲亢药物。案件今日（3日）于医委会审议，邝承认误诊，指自己对事件负全责，已于知悉事件后即时向医管局及上级通报，并尝试亲身向病人道歉及解释事故。研讯小组裁定邝罪成，考虑邝的求情理由后，认为她重犯机会低，向她发出警告信。

甲状腺功能低下症病人诊断为甲状腺亢进

邝葆贤被控于2024年7月25日，作为一注册执业医生，未有对其病人张敏仪（音译）履行专业责任，未能诊断病人患上「甲状腺功能低下症」

（hypothyroidism），亦未有为病人提供适切治疗，为病人处方「卡比马唑」（ Carbimazole）。

案情指，病人有甲状腺毒症(thyrotoxicosis）病史，以往由屯门医院的医管局职员诊所跟进。她于2024年7月15日到该诊所覆诊，医生建议她暂停服用甲亢药物「卡比马唑」。

医委会向邝葆贤发出警告信。

病人服用「卡比马唑」不适 到屯门医院医管局职员诊所求医

控方表示，病人停用药物后，于2024年7月25日晚上因头晕及疲倦到北大屿山医院急症室求诊。邝葆贤为病人检查，并参阅其病历，将病人诊断为「甲状腺亢进」（hyperthyroidism ），并为她处方「卡比马唑」，以及建议她提前再到屯门医院覆诊。

翌日病人仍然不适，到屯门医院医管局职员诊所求医，被医生诊断为「甲状腺功能低下症」，并建议她停服「卡比马唑」。病人遂就事件，分别向北大屿山医院及医委会作出投诉。

邝表示，病人曾接受碘131治疗，但时间较为久远，故当时亦有怀疑是否甲亢，但因病人来自其他医院联网，病历纪录方式不一，令她看错实验室的测试结果，而她亦未有重新查看实验室报告作核对。

辩方呈上求情文件，指邝于案件早期已承认过失，并一直配合调查，且今次亦是初犯。她已就事件即时向上级及医管局通报，并尝试亲身到屯门医院向该病人道歉及解释。辩方呈上邝于联合医院的主管、同事等人，以及邝自己撰写的求情信。她于信中表示事故深感歉意，指自己对事负全责，已就事件检讨工作流程，承诺日后不会再有同样情况，但亦理解病人会因事故而失望。

研讯小组商议后裁定罪成，考虑辩方求情后，认为邝重犯机会低，向她发出警告信。

记者、摄影：伍万庭