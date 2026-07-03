教师自评AI能力仅5分 蔡若莲指不过不失 将加强应用实践提升熟练度

立法会教育委员会早上召开会议，讨论推动中小学数字教育。教育局局长蔡若莲表示，为了配合「十五五」规划及科教兴国战略，特区政府积极推动教育科技人才配合一体化发展，当局在中小学全力推动数字教育，培养新时代创科人才，而中小学数字教育以教学为基地、社会为伙伴，推动所有学校落实人工智能给所有学校及学生的目标。

教师自评AI熟练度仅5分 蔡若莲认为不过不失

身兼城大校董会主席的选委界魏明德表示，有调查显示教师自评AI熟练度只有5分，而满分是10分，反映业界对自身应用能力信心不足，当局如何确保教师培训内容是与时并进，以及切实配合科技发展的步伐。

他亦建议当局加强与高等院校合作，提升老师的培训质素，举例城大近期与腾讯合办校长AI公开课，探讨AI时代下的学习模式，学生批判思维及伦理规范的培养，吸引了数百位校长参与及体验教学的示范，希望当局考虑参考这些经验，积极拓展本地高校及科技公司的深度合作。

蔡若莲认为，自评AI熟练度有5分是不过不失，会留意情况，希望让老师掌握知识、理论、技巧方面，更多在应用实践及推广更多成功经验给他们，让他们在实践中建立自信。

数字教育蓝图提出加强高校合作 冀形成人工智能或数字化教育生态环境

至于加强高校合作，她指在数字教育蓝图中都有提出，希望能形成人工智能或数字化教育的生态环境，包括跨界别、跨阶段、跨地域等合作，又称看到城大的校长、老师都很积极参与人工智能的项目，未来希望鼓励更多类似的项目。

教育界邓飞表示，数字教育蓝图预示了，观课的内容及指标将包括数字教育，但推动时间颇急，业界很关心如何为一个含有数字教育元素的一堂课，提出能否尽快推出小组训练或示范课给业界参考。

数字化教育视学第一阶段了解学校如何应用50万拨款

蔡若莲表示，2027－2028学年希望就数字化教育进行视学，第一阶段希望是看学校的规划，能善用好50万的拨款，让全校老师知道学校的定位、策略，而如何叫好的课堂，包括学生学甚么、如何学及学成怎样，无论老师用甚么方法，都能看到学生是否学到这个目标，相信专业的老师心中会知道如何去答这些问题。

记者：郭咏欣

