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涉串谋诈骗伦敦金投资者逾2410万元 无业女获准保释 案件将交高院审理

社会
更新时间：12:22 2026-07-03 HKT
发布时间：12:22 2026-07-03 HKT

29岁无业女涉嫌于2017年至2018年间，串谋他人诈骗投资者逾2410万元，讹称资金将用作投资伦敦金。女子被控串谋欺诈罪，今于东区裁判法院首次提堂，暂时毋须答辩。控方指本案属高等法院原讼法庭案件，裁判官王证瑜遂应申请押后案件至7月30日作交付程序。期间被告获准以5万元保释，须遵守不得离港、定期报到等条件。

被告黄雅婷，被控于2017年8月至2018年11月11日期间，在香港某处，与刘志坚、吴晓辉、吴靖濂、梁诗琦、梁颖诗、余碧津和其他不知名人士合谋诈骗可能被诱使的人士向天裕控股集团（香港）有限公司（前身为长升控股集团（香港）有限公司）和/或其他指定账户转账24,104,984港元而不诚实地：a）虚假地表示该公司及其代理人将真正使用受害人提供的投资资金投资于伦敦金、金条和/或贵金属，并使他们获利；b）诱使、招揽、导致或接受受害人授权在其投资账户中代表受害人进行交易，但未透露投资资金实际是与该公司就著伦敦金的价格进行「对赌」；c）讹称需要更多资金来保障受害人的投资资金或追讨投资所产生的收益和/或损失。

案件编号：ESCC1602/2026
法庭记者：雷璟怡

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