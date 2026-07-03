8旬翁自认咸湿四度非礼7岁孙女 不获儿子原谅 官指被告严重破坏诚信 判囚2年

7岁女童就读幼稚园高班至小二期间某个夏天，先后至少4次遭8旬祖父非礼私处，直至去年向社工揭发事件后报警。祖父早前承认4项猥亵侵犯罪，法官李庆年今于区域法院判刑时，指被告和事主是爷孙关系，被告严重破坏诚信，两人年龄差距67年，而X事后须接受精神和心理治疗，惟考虑到被告年事已高及重犯机会低，故酌情减刑，终判囚24个月。

官：性侵儿童罪行须判以阻吓刑罚

82岁被告L.M.K.，承认于2016年9月1日与2019年7月31日之间，分别4次在牛头角某单位猥亵侵犯当时7岁女童X。

辩方求情指，心理及精神报告显示被告没有娈童癖，心理报告指被告重犯机会低，精神报告也显示他没有需要接受精神科治疗，被告女儿则表示如有需要、会带被告向精神科求诊。此外，虽然辩方早前求情指被告犯案后曾起轻生念头，但两份报告澄清被告其实并无轻生念头，只是感到愧对家人及想离开家中。

李官判刑时，指案情严重，案例亦指法庭对性侵犯儿童罪行，须判处阻吓性刑罚，以表达社会对这些罪行的不齿或痛恨，及替受害人及其亲友申冤，法庭亦须保护无辜及容易信赖别人的儿童，避免易受伤害的儿童被性侵犯，以致身体及精神受创伤。

事主事后需接受精神心理治疗

李官指被告和事主的年龄差距约67年，被告是事主的祖父，本案涉及严重破坏诚信行为，而事主因本案需要接受精神及心理治疗。惟考虑到被告认罪，他年事已高及无案底，其重犯风险低，故酌情减刑，而被告的儿子亦不原谅被告，令被告终身受责，李官终判处被告入狱2年。

案发时，被告以按摩为由非礼孙女X私处，曾指插和用下体磨擦孙女私处，孙女感到撕裂般痛楚；他另曾替孙女洗澡期间非礼她私处，多达10次以上。X在小五上性教育课，才发现被告行为是「性骚扰」，她感到恶心和不解，后来X向母亲和社工揭发事件，最终报警处理。被告被捕后警诫下承认「一时咸湿」和压力大而犯案，他对犯案感到羞愧。

案件编号：DCCC1190/2025

法庭记者：王仁昌