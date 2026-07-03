康文署7.7起推防炒场新措施 「智方便」用户早15分钟预订场地

康乐及文化事务署宣布，由7月7日起，「SmartPLAY康体通」用户可透过「智方便」于每日上午7时起优先登入流动应用程式，预订七天内的康体设施。新措施旨在利用「智方便」的认证功能核实租用人身分，进一步打击「炒场」行为。不使用该系统的用户，订场时间则定为每日上午7时15分起。

因应「智方便」适用于年满11岁的人士，11岁以下的「SmartPLAY康体通」用户可继续于每天上午7时起，透过My SmartPLAY流动应用程式预订设施。

不拟使用「智方便」登入的「SmartPLAY康体通」用户，则可于每天上午7时15分起，继续透过My SmartPLAY流动应用程式、「SmartPLAY康体通」官方网页、设置于多个康体场地的智能自助服务站或服务柜枱预订设施。康文署积极鼓励11岁或以上的「SmartPLAY康体通」用户登记成为「智方便」用户，以便于每天上午7时起优先预订康体设施及场地。

违规使用电脑程式订场 帐户将停用360日

康文署再次提醒「SmartPLAY康体通」用户，切勿将「智方便」帐户提供予第三者使用，亦不要向「炒场」者提供帐户资料代为订场。任何用户如曾光顾「炒场」者的服务或将帐户资料提供予他人，应尽快更改密码。

康文署会继续严格执行「SmartPLAY康体通」使用条件。任何用户如违规使用电脑程式或自动化工具预订设施及场地，或干扰系统正常运作，不论是否透过「智方便」登入系统，以及有否进行预订或交易，康文署均会暂停其违规帐户360日，且无须给予任何预先通知。