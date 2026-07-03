大班主席廖志强否认欠薪等12传票罪 9.4审前覆核

连锁面包店「大班面包西饼」去年全线结业，其主席廖志强早前被颁令破产，他另涉及拖欠薪金，被票控没有在到期日内支付工资等12罪。案件今于东区裁判法院再讯，廖志强无法律代表，他否认全部控罪。暂委裁判官庄静敏押后案件至9月4日作审前覆核，廖志强表示下次将有法律代表出席。

被告廖志强，被票控6项没有在到期日内支付工资罪、3项没有在雇佣合约终止时在到期日届满前支付工资及代通知金罪，以及3项在董事的同意或纵容下，或可归因于该人士本身的疏忽，没有支付任何根据审裁处的判令须支付的款项罪。

控方庭上透露廖志强将会离开香港，案件涉及文件众多，廖志强希望能由法律代表稍后领取。庄官关注廖志强在未查阅文件前便作答辩，廖志强确认否认控罪决定。庄官终押后案件至9月4日作审前覆核。

案件编号：ESS6929-6940/2026

法庭记者：雷璟怡