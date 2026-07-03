本港正式踏入夏季流感季节 新冠活跃度齐升 欧家荣吁老幼加强防护

衞生防护中心传染病处主任欧家荣今早(3日)在电台节目表示，本港目前已经正式踏入一个新的流感季节。他指出，传统上本港的流感季节通常在每年的一至四月出现，但今年第一季并未出现流感高峰。然而，根据最新监察数据显示，过去数星期季节性流感的活跃程度持续缓慢上升，公共衞生化验服务处的呼吸道样本阳性比率及公立医院的流感入院率均已超越基线水平。同时，新冠病毒的活跃程度亦有上升趋势，呼吸道样本的阳性比率由五月初的0.45%升至近期的6%左右，污水监测数据亦显示病毒含量显著上升。

长者重症急升 院舍爆发惹关注

数据显示，学校、院舍爆发的比率上升，上星期有46宗与再上四星期平均每星期26宗相比，数字有近倍升幅，当中7成在学校发生。虽然预期学校的流感爆发情况会随着暑假展开而逐步缓和，但欧家荣强调，安老院舍及残疾人士院舍的爆发风险仍然令人担忧。他解释，这些院舍在流感季节经常出现规模较大及较多人需要入院的爆发。成人严重流感个案在5月份平均每星期只有约8.6宗，但近期已大幅上升至上星期23宗，升幅相当明显。这些严重个案主要影响65岁或以上的长者，占总数约七成，当中超过一半没有接种上一季的流感疫苗，反映疫苗对减低重症风险起着关键作用。

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甲型H3流感占多 新疫苗10月抵港

目前本港的流感个案主要以甲型H3流感病毒为主，占整体约59%，其次为23%甲型H1流感及18%的乙型流感。欧家荣指出，无论是甲型H1还是H3流感，对长者及幼童的影响都比较大。针对疫苗接种，他解释本港采用北半球流感疫苗，每年的采购与生产都有特定的时间表。上一季的疫苗效期一般至年中左右到期，而针对下一个冬季及夏季流感的新一批疫苗，以及应对最新变异株的新冠疫苗，预计将于今年10月左右抵港。他呼吁市民在10月新疫苗推出后尽快接种，而在这段过渡期间，市民需依赖做好个人衞生措施来预防感染。

幼童病情易急转直下 持续发烧须即求医

欧家荣呼吁家长必须高度警惕幼童的健康状况，因为小朋友的免疫力相对较弱。一旦幼童感染流感或新冠等呼吸道疾病，其病情可能会出现急剧转变，恶化速度可以非常快。他提醒家长必须每天为生病的小朋友量度体温，若发现他们持续发烧不退，便必须第一时间求医，以防病情急转直下，演变成肺炎或脑炎等严重并发症。他补充，一般成人的严重个案定义为需要进入深切治疗部或死亡，而儿童出现败血病、细菌入血、肺炎或脑病变等严重并发症时，医生亦必须呈报处理。

波波池暗藏手足口病风险 酒精难代枧液

除了流感及新冠病毒，手足口病的活跃程度自5月起亦一直上升，主要影响5岁以下的幼童，其活跃期通常维持至8月。针对坊间受欢迎的大型儿童游乐设施如「波波池」，欧家荣警告该处存在感染手足口病的风险。他指出，这类设施未必每天都严格使用1:99比的漂白水进行彻底消毒。他强调，幼童在这些场所玩耍时容易因为个人衞生欠佳而受到感染，而手足口病患者手部可能长有水泡，市民必须高度注意，使用酒精搓手液绝对不能取代以枧液和清水洗手的清洁步骤。

