美莎克︱天文台: 一号戒备信号会在今晚及明日初时维持 改发3号强风信号机会较低

美莎克继续靠近海南岛，预料今日稍后会在海南岛登陆，随后在本港西南面约500公里外掠过，一号戒备信号会在今晚及明日初时维持。除非美莎克显著增强及采取较为接近广东沿岸的路径，否则改发三号强风信号的机会较低。

与美莎克相关的外围雨带正影响珠江口一带，为本港带来短暂的狂风及猛烈阵风。在美莎克及中国东南部的高压脊的共同影响下，本港离岸间中吹强风，部分高地达烈风程度。当美莎克逐渐远离，预料明日本港天气会逐渐转为受与高压脊相关的东南季候风主导，届时天文台会视乎本地风力情况改发强烈季候风信号，或取消所有热带气旋警告信号。受东南季候风影响，明日风势仍然颇大，雨势有时颇大，有雷暴、狂风及猛烈阵风，市民请保持警惕。

天文台又指，热带气旋美莎克会在今明两日大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，有狂风骤雨及雷暴，雨势有时颇大，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，下周初广东沿岸仍然风势较大及天气不稳定。

预料一道广阔低压槽及高空扰动会在下周中期继续为华南沿岸带来骤雨及雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在下周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来酷热的天气。

本港海面有涌浪，市民应远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

本港今日大致多云，间中有狂风骤雨及雷暴，稍后部分地区雨势较大。日间最高气温约31度。吹清劲东至东南风，离岸及高地间中吹强风。海有涌浪。

明日风势仍然颇大，雨势有时颇大及有狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。