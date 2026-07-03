Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美莎克｜天文台发黄色暴雨警告信号 一号戒备信号至少维持至今日下午6时

社会
更新时间：14:10 2026-07-03 HKT
发布时间：05:00 2026-07-03 HKT

天文台在下午2时23分，发出黄色暴雨警告信号。

早上7时45分，天文台表示，过去两三小时，美莎克开始采取西北路径靠近海南岛，仍与本港保持相当距离。一号戒备信号会至少维持至今日下午六时。随后天文台会视乎美莎克的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要改发三号强风信号。

天文台在1时45分发出特别天气提示，位于本港以南水域的一道强雷雨带正逐渐靠近，未来一两小时本港广泛地区可能受大雨影响及有强烈狂风雷暴，市民应提高警觉。

天文台又指，热带气旋美莎克会在今明两日大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，有狂风骤雨及雷暴，雨势有时颇大，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，下周初广东沿岸仍然风势较大及天气不稳定。

预料一道广阔低压槽及高空扰动会在下周中期继续为华南沿岸带来骤雨及雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在下周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来酷热的天气。

本港海面有涌浪，市民应远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

本港今日大致多云，间中有狂风骤雨及雷暴，稍后部分地区雨势较大。日间最高气温约31度。吹清劲东至东南风，离岸及高地间中吹强风。海有涌浪。

明日风势仍然颇大，雨势有时颇大及有狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。
 

 

最Hit
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
00:51
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
突发
5小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
22小时前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
20小时前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
5小时前
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
足球世界
5小时前
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
时事热话
3小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
22小时前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
影视圈
4小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT