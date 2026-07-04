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天文台：3时15分取消黄色暴雨警告信号

社会
更新时间：03:02 2026-07-04 HKT
发布时间：05:00 2026-07-04 HKT

天文台于下午3时15分取消黄色暴雨警告信号。

另外，天文台发布天气随笔，指随著美莎克远离，本港天气逐渐转为受与中国东南部高压脊相关的东南季候风主导，天文台在今日（4日）上午3时20分取消所有热带气旋警告信号，并随即改发强烈季候风信号。大家要注意今日海仍有涌浪，请远离岸边及停止所有水上活动。

天气展望方面，受活跃偏南气流影响，未来一两日广东沿岸天气仍然不稳定。预料一道广阔低压槽及高空扰动会在下周中期为华南沿岸带来骤雨及雷暴。此外，现时位于西北太平洋的超强台风巴威会在下周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来大致晴朗及酷热的天气。

在正午十二时，美莎克集结在南宁以南约280公里，预料向西北或西北偏北移动，时速约12公里，横过北部湾并移向广西至越南沿岸一带。

本港地区下午及今晚天气预测，大致多云，有几阵骤雨，初时雨势有时颇大及有狂风雷暴。下午部分时间天色明朗。吹清劲南至东南风，初时离岸及高地吹强风。海有涌浪。

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