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天文台：未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响

社会
更新时间：03:02 2026-07-04 HKT
发布时间：05:00 2026-07-04 HKT

天文台发特别天气提示，未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。天文台亦表示，受与高压脊相关的东南季候风影响，本港下午离岸及高地吹强风，雨势有时颇大，有狂风雷暴及猛烈阵风。海面有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动，并保持警惕。

天文台表示，与一道高压脊相关的东南季候风正影响珠江口一带。同时，与热带风暴美莎克相关的外围雨带正为广东沿岸带来骤雨及狂风雷暴。本港方面，中午时分大屿山部分地区录得超过10毫米雨量。

在正午十二时，美莎克集结在南宁以南约280公里，预料向西北或西北偏北移动，时速约12公里，横过北部湾并移向广西至越南沿岸一带。

本港地区下午及今晚天气预测，大致多云，有几阵骤雨，初时雨势有时颇大及有狂风雷暴。下午部分时间天色明朗。吹清劲南至东南风，初时离岸及高地吹强风。海有涌浪。

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