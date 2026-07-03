天文台：一号戒备信号至少维持至今日下午6时 热带风暴命名「美莎克」

一号戒备信号至少维持至今日（3日）中午12时。天文台表示，位于南海中部的热带风暴已命名为「美莎克」。「美莎克」在晚间有所增强，且移动速度较为缓慢，预料其随后会采取西北路径逐渐靠近海南岛，但短期内仍与本港保持相当距离。随后天文台会视乎美莎克的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要改发三号强风信号。

早上7时45分，天文台表示，过去两三小时，美莎克开始采取西北路径靠近海南岛，仍与本港保持相当距离。一号戒备信号会至少维持至今日下午六时。随后天文台会视乎美莎克的强度变化、其强风区与珠江口的距离及本地风力情况，评估是否需要改发三号强风信号。

今早本港离岸及高地间中吹强风。而与美莎克相关的外围雨带正影响广东沿岸，该区有狂风骤雨及雷暴。海面有涌浪，市民请远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

天文台又指，热带气旋美莎克会在今明两日大致移向海南岛至北部湾一带，华南沿岸风势颇大，有狂风骤雨及雷暴，雨势有时颇大，海有涌浪。受活跃偏南气流影响，下周初广东沿岸仍然风势较大及天气不稳定。

预料一道广阔低压槽及高空扰动会在下周中期继续为华南沿岸带来骤雨及雷暴。位于西北太平洋的热带气旋巴威会在下周后期移向台湾以东海域，其下沉气流会为华南带来酷热的天气。

本港海面有涌浪，市民应远离岸边及停止所有水上活动，并留意最新天气消息。

本港今日大致多云，间中有狂风骤雨及雷暴，稍后部分地区雨势较大。日间最高气温约31度。吹清劲东至东南风，离岸及高地间中吹强风。海有涌浪。

明日风势仍然颇大，雨势有时颇大及有狂风雷暴。随后两三日天气仍然不稳定。

