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信兴集团疑泄逾92万客户资料 或涉地址、身份证及银行号码等 私隐署已展开调查

社会
更新时间：22:22 2026-07-02 HKT
发布时间：22:22 2026-07-02 HKT

信兴集团疑泄漏客户资料。私隐专员公署表示，于2026年3月23日接获相关机构的资料外泄事故通报，公署已根据既定机制就事件展开调查。根据相关机构提供的最新资料，显示可能有超过921,000名人士的个人资料遭外泄，当中可能包括约920,000名顾客的姓名／称谓、地址、电话号码、电邮地址，以及约1,000名员工、服务／产品／供应商人员的姓名／称谓、地址、电话号码、电邮地址、身分证明文件号码、银行户口号码、薪金等个人资料。

另有逾104万名顾客资料被恶意加密

公署指，据相关机构提供的最新资料，显示可能有约1,050,000名人士的个人资料被恶意加密，当中可能包括约1,045,000名顾客的个人资料。私隐专员公署已根据既定机制就事件展开调查，有关调查现时仍在进行中。

私隐专员公署呼吁可能受影响人士提高警惕，慎防个人资料被盗用。
私隐专员公署呼吁可能受影响人士提高警惕，慎防个人资料被盗用。

私隐专员公署呼吁可能受影响人士提高警惕，慎防个人资料被盗用， 并应采取以下措施，保障个人资料私隐：
o   考虑更改网上帐户密码，并启用多重认证功能（如有）；
o   收到不明来历或可疑的来电、短讯或电邮时要提高警觉，切勿随意打开附件、连结或披露个人资料；
o   对网络钓鱼及其他诈骗行为提高警觉；
o   留意个人电邮或帐户有否不寻常的登入记录；
o   审视银行月结单，以确定是否有任何未经授权的交易；及
怀疑受影响人士可以联络相关机构或公署作出查询（电话：2827 2827、电邮：[email protected]）或投诉（电话：2827 2827、电邮：[email protected]）。

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