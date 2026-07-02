承办商被指「养老鼠」交数 食环署：已发严重失责通知书 涉事管工被即时停职

食环署葵涌的外判灭鼠队被指将每日收集到的部分活鼠，运到区内游乐场的山边以老鼠笼「饲养」，未有即时销毁，被质疑是否涉「养老鼠交数追KPI」。食环署继昨日（1日）回复指已即时要求承办商纠正及向其发出口头警告，署方今日（2日）表示，行为已经构成严重的违约，已向承办商发出「严重失责通知书」，而相关承办商的涉事管工严重违反工作守则，已被作出即时停职的处分。

食环署：行为构成严重违约 向承办商发「严重失责通知书」

食环署在社交平台发文，表示高度重视日前有传媒报道防治虫鼠服务承办商违规处理老鼠笼的事件，并已就承办商是次严重违规行为采取果断跟进措施。署方指，承办商员工没有按既定程序妥善暂存鼠笼，并没有于捕获活鼠当天将其运往指定地点以人道方式处置，此举已经构成严重的违约。署方已向承办商发出「严重失责通知书」。

据了解，署方展现新领导作风，行动迅速，一旦确认违规，果断指示承办商严厉处分相关员工。署方亦会排查其他承办商，若发现不当行为，绝不手软。

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据了解，署方展现新领导作风，行动迅速，一旦确认违规，果断指示承办商严厉处分相关员工。资料图片，非涉事承办商员工

处分违规承办商员工 该管工已被即时停职

因应今次事件，署方指调查所掌握初步及进一步的资料，显示个别员工因贪图方便没有按既定程序将捕获的活鼠即日运往指定地点，严重违反工作守则。该管工已被作出即时停职的处分。

署方又指，会加强对暂存鼠笼及处理捕获活鼠的突击检查，以确保有关规定切实执行。此外，署方已指令承办商加强员工培训，确保前线人员清晰知悉合约规定及处理程序，并会跟进前线督导人员的表现及加强管理培训。

署方强调对任何承办商违规情况绝不容忍，若违规情况属实，署方会果断出手，杜绝违规行为，致力提高为市民提供服务的水平和质素。