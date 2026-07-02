MiC︱​发展局邀市场就中央集中采购提意向书 未来3年购2000钢结构构件 供办公大楼及学校等使用

​发展局今日（2日）邀请市场就中央集中采购「组装合成」构件计划提交意向书。政府已完成有关「组装合成」构件的中央集中采购顾问研究，经初步向市场了解及考虑采购规模，政府拟与单一制造商签订为期3年的协议。该制造商须获香港建筑科技研究院「组装合成」制造商认可计划认证。建筑署已开展招标筹备工作，目标是于今年第四季进行招标。

未来3年采购2000钢结构「组装合成」构件 供办公大楼及学校等使用

发展局将于7月14日（星期二）就邀请意向书举办简介会。根据目前构思，计划未来3年的总采购量约为2 000个钢结构「组装合成」构件，主要供政府办公大楼及学校等工务工程项目使用。政府将在各参与工程项目的核准工程预算内，依各个项目自身所需的「组装合成」构件数量预留所需采购费用，以承担此中央集中采购计划的支出。

根据目前构思，政府计划未来3年的总采购量约为2 000个钢结构「组装合成」构件，主要供政府办公大楼及学校等工务工程项目使用。资料图片

中央集中采购钢筋今年第三季内招标

至于中央集中采购钢筋，政府已于4月14日至5月12日邀请市场提交意向书，其间共收到8份意向书。政府现正整理及分析搜集到的意见，并积极参考当中就物流管理、总钢筋采购量及数码平台等方面提出的实质建议，以进一步完善合约招标文件的细节，目标于今年第三季内进行招标。

发言人说，个别工务部门曾采用直接采购模式，为其负责的多个项目购买通用构件，并成功节省开支。凭借过往经验，政府期望更进一步，推行中央集中采购「组装合成」构件计划，由建筑署执行，整合多个工程项目的需求量，以更具成本效益的策略进行采购。此外，把香港在检测认证的优势，与粤港澳大湾区内其他城市在「组装合成」构件制造和研发的力量结合，有助促进「组装合成」建筑法成为区内优势产业并拓展至海外市场。

「组装合成」制造商的资格及具体要求已载列于意向书邀请文件。政府欢迎业界提交意向书并提出建议，搜集到的意见将有助政府拟定公开招标的细节。

邀请提交意向书的文件（只有英文）已上载发展局网页。有兴趣人士须于8月6日（星期四）中午或之前，把意向书放入设于香港添马添美道二号政府总部东翼二楼入口的发展局指定投递箱。

行政长官在2025年《施政报告》中提出，发展局将于今年试行中央集中采购，并率先应用于包括钢筋和「组装合成」构件等常用物料，以节省成本。