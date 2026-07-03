每日杂志｜收66封劝喻信警告信等 多次被扣减服务月费 观塘区外判保安服务「一般」 康文署：续密切监察

为提升效率及配合政府指引，康文署将部分清洁、保安及园艺护养等非核心服务外判予私营机构。根据区议会文件，观塘区有保安服务承办商因未能提供足够人手，遭康文署发出至少66封劝喻信、警告信及失责通知书，并多次扣减服务月费。有区议员建议提高罚款金额，并暂停表现持续不达标承办商的投标资格。有保安业界人士估计，长期人手短缺或与薪酬欠吸引力、行业老化及罚款金额低于人力开支有关；除非承办商无法营运，否则当局甚少终止合约或更换承办商。

记者本周到其中一个康文署辖下、位于观塘区的游乐场，场内有保安员巡逻。

根据观塘区议会文件，康文署早于2024年10至11月已因承办商未能提供合约所需保安人手，发出劝喻信；截至今年3月，累计发出至少58封劝喻信、1封警告信及7封失责通知书，并数次扣减服务月费。

观塘区议员兼立法会议员张培刚表示，康文署对外判服务的评级通常分为「优异」、「良好」、「一般」及「欠佳」4类。他认为，该承办商表现未至于「欠佳」，主要是个别场地人手不足。他表示，曾接获市民投诉安秀道公园晚上有青少年聚集，却无人跟进。

观塘区议员谭肇卓曾追问康文署为何承办商服务评级维持「一般」，他引述署方当时的解释，指承办商已补充部分人手及解雇表现欠佳员工，但须持续观察服务稳定性，不会因短暂改善而调高评级。不过，他留意到康文署近年已加强监察有关承办商。

据了解，康文署辖下市区康乐场地包括体育馆。

康文署回复本报指，观塘区康乐场地保安服务由一承办商负责，因该承办商在个别场地未能按合约提供足够人手、有员工表现需改进，署方已与其检讨服务表现；承办商解释招聘有困难，并承诺会继续加紧招聘及适时调配现有员工。署方表示会继续密切监察，并指该承办商并无负责其他地区的康文署康乐场地保安服务。

署方强调，康乐场所的保安服务投标者，须在标书内声明符合合约订明的服务要求。康文署在评审标书时，会确定中标者符合相关服务的评分项目规格所列的要求，包括人手。

康文署网站显示，该承办商于2023年5月1日至2027年4月30日，为该署辖下市区康乐场地供护卫服务，合约价值约1.45亿元。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣表示，康文署全港各区同类保安合约，单区4年期普遍1.2至1.6亿元；观塘游乐场数量、人流及开放时段属九龙高用量区域，1.45亿属中位水平。

香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣表示，本地保安人手老化，空缺率长期达5%至10%。

惟他指出，行业常见「低价抢标、中标后压缩人手赚差价」情况，即使合约金额足以支付人手开支，承办商仍可能削减岗位、缩减替补、依赖兼职顶班，来增加利润。

据观察，该承办商曾在网上招聘保安员，月薪为1.6万元，每周工作6天，每天工作12小时。参考上月社交媒体的同类招聘，观塘单幢商业大厦连商场的保安员，工作日数及时数相同，月薪为1.75万元。

香港保安业商会主席何启文认为，人手短缺亦与市场竞争有关。观塘区新落成的商厦及屋苑普遍提供8至9小时的工作、薪酬亦更具吸引力，「容易把人手吸引走。」他提到，加上工作环境、休息及配套安排等因素，均影响保安员去留，未必可完全归咎承办商管理不善。刘浩荣亦补充，本地保安人手老化，空缺率长期达5%至10%，夜更尤其难请人。

刘浩荣指，康文署一般会按缺岗时长扣款，轻微人手不足先发劝喻信；限期未改善则发警告信并按日扣分，按月结算扣款；屡劝不改则发失责通知书，加重扣分、大幅扣减月费。惟他坦言，虽然每月持续罚款会直接压缩利润，但金额若低于聘用人手的成本，不排除承办商继续违规，长期阻吓力有限。

何启文则认为，承办商因人手短缺被持续扣罚，最终利润可能所余无几。他解释，保安公司投标时需预计未来数年的薪酬走势，若计算得太紧、预留调节幅度太小，就有机会出现脱节、请不到人的情况。

不过，他指出，投标这类合约的公司通常需要缴付保证金，「以1.45亿元的合约计算，5%（保证金）已是不少，还要应付现金流，所以不会盲目去投标。」若承办商收到大量警告信，亦会影响将来竞投政府外判服务。

至于政府能否终止合约，刘浩荣表示，标准外判合约设有终止条款，若承办商在当局给予的最终补救期前仍未改善，康文署有权单方面终止，并没收合约保证金。合约终止后，康文署可启用常备保安承办商名册，即时聘用备选公司接手，费用由原承办商承担，并可就额外接手成本向其追讨。

何启文表示，除非该承办商倒闭或中途无法营运，否则甚少会出现终止合约、更换承办商的做法。

立法会议员林振升指出，政府较少公布承办商未有按合约提供服务的具体数字。

对于外判服务监管，立法会议员林振升表示，虽然康文署设有巡查机制，但政府较少公布承办商未有按合约提供服务的具体数字。他建议，针对长期表现一般或未达标的承办商，日后投标时即使报价较低，也不应获优先考虑；否则承办商或会抱着「过到骨」的心态，单靠低价持续中标，缺乏改善服务的诱因。

他补充，若监察及改善过程长时间未见成效并不理想，当局应设有明确改善时限，避免承办商仅以罚款了事。

张培刚则建议罚款金额应递增，否则罚款次数虽多但金额轻微，承办商未必真正重视。谭肇卓则认为，若承办商持续未达标，例如累积警告信达一定数量就须暂停投标资格，方具阻吓力，「据我所知有类似的机制。」

康文署强调，十分重视承办商的服务表现。康文署场地职员会作出实地视察、突击检查，以及每月对承办商的服务表现进行评核。如承办商未能达到合约要求，康文署会对其作口头警告或发出劝喻信，要求承办商跟进和改善，并因应情况所需，向承办商采取跟进行动，例如向其发出失责通知书、扣减其服务费。

离岛区涉东涌新市镇 承办商调配人手需时

翻查近2年的区议会文件，康文署曾多次要求离岛区园艺保养的承办商立即采取改善措施，有区议员批评承办商跟进速度较慢。至于油尖旺区，清洁、园艺保养及保安服务虽整体表现尚算满意，但文件补充「须辅以紧密监管以符合合约要求」。

离岛区议员叶培基表示，离岛区内的康文署辖下园艺保养范围相当多，「包括大屿山，而东涌新市镇亦不断扩展」，在现行招标形式下，承办商有机会出现人手不足的情况。

离岛区议员叶培基表示，东涌新市镇正不断扩展，对园艺保养需求上升，惟外判服务未能追上进度。 受访者提供

叶培基指出，在雨季过后，野草生长迅速，但承办商修建情况不太理想。 受访者提供

他指出，尤其在雨季过后，野草生长迅速，承办商往往未能及时调配人手修剪，影响防蚊工作。他续指，位置较偏远的梅窝及大澳，承办商通常亦会拖延一段时间才处理。

叶培基观察到，部分承办商前线人员欠缺足够的园艺专业技巧。他曾分别接获梅窝及东涌居民反映，近年无论花草种植或日常修剪的质素，均不及以往理想。

油尖旺区议员杨镇华则称，接获的市民投诉个案主要关于九龙公园的设施问题，例如泳池内的设施，暂时未有收到与清洁服务等的相关投诉。

每份标书会列明分时段最低人手

对于保安服务的合理人手配置，香港物业管理及保安业培训导师协会会长刘浩荣表示，每份保安标书会逐场列明分时段的最低人手。

刘浩荣指出，根据行业通用标准，日更方面，小型游乐场通常需有各1名固定保安及流动巡逻；中型综合游乐场，则2至3名固定人员，负责出入口岗位及巡逻；大型公园则需约3至5人。

根据保安行业通用标准，小型游乐场日间最少有各1名固定驻场保安及流动巡逻人员。

他提到，夜更方面，政府场地强制双人同岗，小型游乐场由2人一组流动巡逻覆盖多个小场；中大型场地则由1名固定保安及1名巡逻人员组成，每2小时巡查设施及闸门。

刘估计，若以单一个24小时岗位，纯固定长工最少需4.2名全职，多场地叠加后，标书会额外要求5%至10%浮动替补人手，以应付突发缺勤。此外，全区统一配置各1名日间及夜间主管，负责点名、巡场、处理康文署投诉及调配替补，亦计入合约的人手要求。

记者：潘明卉