香港仲裁员每年在珠海处理百宗仲裁案 王永恺：大律师参与助分享国际商事经验

香港大律师公会（2日）下午与访港的珠海市司法局、珠海国际仲裁院及珠海市律师协会代表团会面。会上提及港珠澳大桥通车快八周年，跨境频繁令三地企业对法律需求服务大增，而珠海目前有超过50名来自香港的仲裁员，他们每年平均获分派处理大约100宗仲裁案件。香港大律师公会名誉秘书及财政王永恺形容，香港大律师参与内地仲裁案件，可以从中分享处理国际商事仲裁的经验，促进法律交流，提升两地法律执业者对香港及内地法律制度的互相了解和借鉴。他相信随著司法机构计划成立香港国际商事法庭，在案件及法律代表的准入条件等等细节落实后，香港与内地法律界将有更大合作空间。

香港大律师公会名誉秘书及财政王永恺表示，大律师参与内地仲裁案件，可以从中分享处理国际商事仲裁的经验。

港珠澳大桥通车即将八周年 三地法律服务需求增

童嫚去年4月获任命为珠海市司法局局长，今次是首次率领代表团，一行16人访问大律师公会。王永恺向代表团介绍香港普通法制度优势及大律师诉讼专业，大律师在普通法的训练下，拥有两文三语的能力，作为专业、独立的讼辩专家，在国际商事争议解决中具备全面的专业知识及技能。他特别提到大律师除了代理案件，为客户处理复杂的跨境法律争议，亦会担任中立的调解员及仲裁员，而内地企业如果选择香港进行仲裁，可直接委聘香港大律师。

双方会面期间讨论了如何加强两地法律服务合作。

大律师除代理案件亦可担任仲裁员

公会执委会委员兼内地事务常委会副主席何淑瑛指，通过了粤港澳大湾区律师执业考试的大律师，部分正与大湾区内的律师事务所合作处理案件，亦有大律师到珠海执业。她指出香港与内地的法庭角色，以及仲裁规则都有所不同，香港大律师与内地律师合作组成团队的话，可以发挥讼辩专业，协助当事方更全面、更主动地准备案情，提早做好风险管理，以争取最大利益。公会执委会委员萧淑瑜、内地事务常委会委员钟加康及叶伟锋亦有参与会面。

香港大律师公会代表与到访的珠海市司法局、珠海国际仲裁院及珠海市律师协会代表团合照。

粤港澳大湾区律师协会联席会议将于珠海举行

香港大律师公会上月在香港承办粤港澳大湾区律师协会联席会议，期间与包括珠海市律师协会在内的超过20个粤港澳三地省市的律师协会代表，探讨如何整合三地法律服务资源，支援企业出海，下一次会议将于今年下旬移师珠海举行。