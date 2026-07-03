国产鹅肝攻港︱茶餐厅炒饭多士受食客追捧 小店卖鹅肝多士变网红店

性价比甚高的内地鹅肝出口至世界多地，本港亦有不少食店购入入馔，包括茶餐厅及小食店等，令市民以相宜价格亦可品尝到鹅肝菜式。记者近日在本港主打鹅肝料理的食店访问多名顾客，有市民光顾一间售价80元的鹅肝炒饭茶餐厅，形容味道出乎意料地好，得知鹅肝来自内地时更感惊讶，直言「平民价钱吃到质素不错的鹅肝菜式，太幸福了」。亦有旅客特意前往旺角一间廉价鹅肝多士小食店打卡试食，形容鹅肝口感嫩滑，认为内地鹅肝产量增加对普通消费者而言是好事。

内地客特意往旺角一间廉价鹅肝多士小食店打卡试食

在尖沙咀上班的市民陈先生，日前午膳时间路经一间茶餐厅，发现门外海报宣传鹅肝炒饭，因很喜欢鹅肝味道，而且价格相宜，仅需80元，于是入内光顾，品尝后觉得十分美味，「鹅肝入口即溶，与鸡蛋、虾仁、炒饭吸收了鹅肝的味道，层次感丰富，于是向店员询问鹅肝产地，获告知来自内地，令他大感惊讶，「平民价钱吃到质素不错的鹅肝菜式，太幸福了」。

旺角一间小食店因推出多种口味的廉价鹅肝多士成为网红店，吸引不少旅客特意前往打卡试食。来自云南的韦小姐表示，在社交平台小红书看到相关推介后前来打卡，并点选黑松露鹅肝。她形容鹅肝口感嫩滑，味道不错，虽然价格略高于预期，但仍属可接受范围。她过往曾在上海较高档餐厅吃过鹅肝，认为两者口感差异不大。对于内地鹅肝产量增加、价格更相宜，她认为对普通消费者而言是好事，若日后遇到其他鹅肝菜式亦愿意再尝试。

另一名来自湖南的黄小姐同样在社交平台见到鹅肝小食店的推荐，因平日喜欢吃鹅肝，便前来试食。她说，店内鹅肝默认为7分熟，与她平时在内地餐厅吃到的全熟做法不同，第一口略感不习惯，但形容鹅肝本身「挺嫩、食材新鲜」，其后更再点一份全熟版本作比较。她认为店内调味较清淡，味道更原汁原味。对于内地鹅肝产量上升令法式鹅肝平民化的趋势，她表示不会因为便宜而刻意选购，强调入口食物最重要是品质，又认为内地鹅肝和法国鹅肝口感等相差不大，只要价格合理便会考虑购买。

记者：蔡思宇