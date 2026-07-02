衞生署：本港踏入流感季节 今期流行「甲型H3」 新冠活跃程度同步升

衞生署衞生防护中心宣布，本地已进入流感季节，新冠病毒活跃程度亦持续上升，呼吁市民提高警觉，保持良个人衞生。衞生防护中心传染病处主任欧家荣表示，本港流感以甲型H3病毒为主，最新数据显示，包括实验室监测流感阳性率，以及公立医院关于流感的入院率，都超越了基线水平，显示香港踏入新的流感季节。

季节性流感病毒阳性百分比超基线水平

欧家荣指，上星期呼吸道样本中，季节性流感病毒阳性百分比为6.69%，已经超越4.94%的基线水平，这些样本当中，大约六成属甲型H3流感，两成甲型H1流感，乙型流感占两成。公立医院的流感相关入院率亦呈上升趋势，上星期已升至每1万人中有0.38宗，超越0.27宗的基线水平。

上周录46宗个案 七成发生在学校

他表示，0至5岁、6至11岁两个儿童组别入院率升幅比较明显，反映儿童是这次流感受影响的群组。学校和院舍的流感爆发亦增多，上星期共录得有46宗爆发个案，高于前四周平均每周24宗，当中7成发生在学校，大部分集中于小学。

衞生署衞生防护中心传染病处主任欧家荣（中）表示，本港正式进入流感季节，以甲型H3病毒为主。

成人严重个案急升 长者占七成

至于严重和死亡个案，欧家荣表示，成人严重个案由5月平均每周8.6宗，急升至上周的23宗，当中有7成属长者。儿童方面，今年共录得10宗儿童严重个案，暂未有死亡个案。他预期，流感活跃程度将在未来数周进一步上升，相关入院数字、院舍及学校爆发个案，以及严重个案都有机会增加，防护中心会继续监察情况。

新冠病毒方面，欧家荣表示，监察数据显示，本港新冠病毒的整体活跃程度自5月开始持续上升，实验室检测的阳性比率，和公立医院新冠病毒的求诊与住院率，过去数周均录得显著升幅，其中成人新冠严重或死亡个案由5月至6月27日，累计录得23宗。另有2宗儿童新冠严重个案，2名儿童均没有接种过新冠疫苗。

他指，本港上一次新冠活跃周期已完结近一年，本地大约每6至9个月便会出现一次活跃周期，预期新冠病毒的活跃程度在未来数周有机会进一步攀升，入院数字、严重个案，以及院舍与学校的爆发个案亦可能持续增加。 中心呼吁家长尽快安排幼童接种流感及新冠疫苗。

记者、摄影：蔡思宇