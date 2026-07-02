Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

衞生署：本港踏入流感季节 今期流行「甲型H3」 新冠活跃程度同步升

社会
更新时间：18:09 2026-07-02 HKT
发布时间：18:09 2026-07-02 HKT

衞生署衞生防护中心宣布，本地已进入流感季节，新冠病毒活跃程度亦持续上升，呼吁市民提高警觉，保持良个人衞生。衞生防护中心传染病处主任欧家荣表示，本港流感以甲型H3病毒为主，最新数据显示，包括实验室监测流感阳性率，以及公立医院关于流感的入院率，都超越了基线水平，显示香港踏入新的流感季节。

季节性流感病毒阳性百分比超基线水平

欧家荣指，上星期呼吸道样本中，季节性流感病毒阳性百分比为6.69%，已经超越4.94%的基线水平，这些样本当中，大约六成属甲型H3流感，两成甲型H1流感，乙型流感占两成。公立医院的流感相关入院率亦呈上升趋势，上星期已升至每1万人中有0.38宗，超越0.27宗的基线水平。

上周录46宗个案 七成发生在学校

他表示，0至5岁、6至11岁两个儿童组别入院率升幅比较明显，反映儿童是这次流感受影响的群组。学校和院舍的流感爆发亦增多，上星期共录得有46宗爆发个案，高于前四周平均每周24宗，当中7成发生在学校，大部分集中于小学。

衞生署衞生防护中心传染病处主任欧家荣（中）表示，本港正式进入流感季节，以甲型H3病毒为主。
衞生署衞生防护中心传染病处主任欧家荣（中）表示，本港正式进入流感季节，以甲型H3病毒为主。

成人严重个案急升 长者占七成

至于严重和死亡个案，欧家荣表示，成人严重个案由5月平均每周8.6宗，急升至上周的23宗，当中有7成属长者。儿童方面，今年共录得10宗儿童严重个案，暂未有死亡个案。他预期，流感活跃程度将在未来数周进一步上升，相关入院数字、院舍及学校爆发个案，以及严重个案都有机会增加，防护中心会继续监察情况。

新冠病毒方面，欧家荣表示，监察数据显示，本港新冠病毒的整体活跃程度自5月开始持续上升，实验室检测的阳性比率，和公立医院新冠病毒的求诊与住院率，过去数周均录得显著升幅，其中成人新冠严重或死亡个案由5月至6月27日，累计录得23宗。另有2宗儿童新冠严重个案，2名儿童均没有接种过新冠疫苗。

他指，本港上一次新冠活跃周期已完结近一年，本地大约每6至9个月便会出现一次活跃周期，预期新冠病毒的活跃程度在未来数周有机会进一步攀升，入院数字、严重个案，以及院舍与学校的爆发个案亦可能持续增加。 中心呼吁家长尽快安排幼童接种流感及新冠疫苗。

记者、摄影：蔡思宇

最Hit
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
5小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
5小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
8小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
6小时前
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
00:53
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
4小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
即时娱乐
4小时前
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
01:04
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
影视圈
5小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
12小时前