港产独角兽思谋科技走进圣保禄学校 推广工业AI科普、培育本地创科人才

港产独角兽、全球工业AI智能体领先企业思谋科技今日（2日）到圣保禄学校，举办工业AI主题科普活动。作为思谋全港校园AI科普系列活动的最新一站，活动将真实工业场景案例带入中学课堂，为本港青少年AI教育补充产业视角。

结合真实产业案例 拓宽中学生创科视野

活动现场，思谋联合创始人李睿宇从学生熟悉的通用AI模型及翻译软件等应用切入，梳理机器学习、生成式AI到AI智能体的技术演进路径。他结合思谋服务全球730多间领先制造企业的实战经历，展示了工业AI智能体在精密制造、质素检测及生产优化等场景的实际应用与价值，引导学生跳出「AI = 生活工具」的既有认知，直观理解AI赋能实体经济及支撑新型工业化的核心作用。同时，活动亦纳入AI伦理与合规使用内容，引导学生树立负责任的AI使用观念。

圣保禄学校升学及就业辅导主任布珮乐表示，思谋将一线的工业AI智能体实战经验与产业案例带入校园，能有效帮助学生拓宽创科视野，对未来的升学与职业规划带来积极启发。布珮乐亦感谢思谋在去年接待中五同学进行职场体验，让学生在真实环境中认识AI的应用。

参与活动的学生表示，平时接触的AI大多为聊天及学习类工具，这次是首次系统地了解到AI在工厂生产、高端制造领域的广泛应用，刷新了对科技产业的认知，亦增强了对香港创科发展的信心，期望未来能从事技术创新，服务香港发展。

深耕创科人才培训 多管齐下储备本地力量

思谋科技深耕「AI + 工业」赛道，打造了全球首个工业多模态大模型，并构建了覆盖机械人、边缘AI感测器及智能体软件系统的工业AI智能体体系，其技术与产品已在全球多条顶尖生产线应用及验证。

为响应国家与特区政府的政策，并结合自身企业优势，思谋科技在2024年率先启动全港校园AI科普系列活动，持续将前沿产业内容转化为适合青少年的科普素材。在2025年香港首届「AI科普周」上，首场活动便落地思谋科技，由企业面向全港市民开展AI科普讲座，进一步推动公众建立对人工智能的全面认知。至今，思谋的AI科普推广从未停歇，已累计覆盖本港多间中学及广大市民，实现了校园启蒙与大众科普双线并进。

李睿宇表示，香港要建设国际创科中心、推进新型工业化，人才培育必须从基础教育阶段抓起，而全民AI素养的提升也离不开多元主体共同参与。思谋作为本地科技企业，希望依托自身的产业实践经验，从公众科普到校园培育多层次推展，为本地青少年带来更立体、更贴近真实产业的AI认知，为校园AI教育补充产业端的内容维度。

未来，思谋的校园科普系列活动将会走进全港更多学校，透过主题讲座、工作坊、体验营等多元化形式，持续响应特区政府全民AI培训的方向，从基础教育阶段为香港创科人才生态储备力量。