宏福苑大火︱援助基金累计47亿元 韩红基金会1680万慰问金 政府开立暂支帐目

大埔宏福苑去年11月发生五级大火，政府于去年11月27日宣布成立援助基金，为受影响的人士提供经济援助，协助他们渡过难关。民政及青年事务局今日（2日）向立法会提交文件，透露政府已开立一个上限超过1,000万元的暂支帐目，以支付今年1月至3月期间在援助基金下推出措施所需的费用，该暂支帐目为北京韩红爱心慈善基金会提供的慰问金，涉及1,680万港元。

根据文件指，截至今年5月31日，援助基金共获得外界捐款约44亿元， 充分反映社会各界对受影响居民的关怀与支持，计及政府的3亿元启动资金，援助基金的总额约为47亿元。

文件续指，为进行所需的财务管理， 政府会为个别计划或措施，不论是否由同一拨款管制人员管辖开立独立的暂支帐目。各局／ 部门有责任确保所发放的款项不超出援助基金督导委员会所核准的预算，并记入适当的帐目内，亦须确保采取妥善和足够的内部监管措施，以支援付款处理工作，有关措施包括适当划分职责；按财政限额妥善核证和核准所支付的款项； 对交易和有关报告进行独立查核或覆检；备存正式的会计记录；以及在发现错误及／ 或违规情况时，迅速采取跟进行动。

此外，对于因推行各项措施而发放的款项，各局／ 部门须备存清晰、准确和齐全的会计及采购记录，并在有关措施结束后，适时为指定的暂支帐目结算。当局会继续采取一切必要措施，确保资金运用得宜，并会定期就为支付援助基金下各项措施的费用而开立的暂支帐目，向立法会财务委员会提交报告。

记者︰黄子龙