狗只入食肆｜中签连锁店、茶餐厅未准备好？业界：或忧流失客人 食环派专员讲解要求

政府放宽狗只进入获批准食肆的措施7月9日生效，首批约900间食肆已完成相关手续。地区分布方面，以湾仔区最多，达101间；最少为北区，仅7间。名单中不乏大型连锁餐厅及酒楼的部分分店，包括麦当劳、大家乐、牛奶冰室、百份百餐厅、Starbucks，以及美心中菜等。

连锁集团称未准备好 有茶餐厅坦言「攞住牌先」

《星岛头条》记者趁措施生效前一周，到湾仔区了解获批餐厅的准备情况。不过，记者发现到访的连锁店、咖啡店、西餐厅、茶餐厅等，纷纷表示仍未做好准备，未清楚了解规限、座位安排、清洁责任等，相信未能如期在当日让狗只进入食肆。更有茶餐厅向记者表明，「只系申请定个牌、攞住先，未知会唔会真系做」。记者亦向麦当劳、大家乐、美心、牛奶冰室等获批的连锁店查询，获回复指正厘清实施细节，目前仍未有定案，正式推行日期有待公布。

黄杰龙两间茶饮店获批 冀生意升两成

旗下两间餐厅获批的叙福楼主席兼行政总裁黄杰龙表示，一直对容许狗只进入餐厅非常支持，多年来亦有向政府反映社会需求，形容推行宠物友善餐厅是社会共融的象征之一。他指申请的两间「The Matcha Tokyo」分别位于铜锣湾街舖和Megabox，后者本身是宠物友善商场，相信客人会接受，希望生意额会上升两成。

准备工作方面，黄杰龙认为相对简单，主要包括员工沟通及简单培训，以及配置一些法例规定的设施，例如狗绳勾。而由于只在两家茶饮店推出宠物友善，暂时倾向全天候容许符合法例要求的犬只进入，再按照实际情况进行评估。

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梁进：部分食肆自觉条件不适合选择退出

自由党饮食界立法会议员梁进向《星岛头条》表示，部分本身邻近狗主聚集地、经营模式较简单的食肆，已引颈以待并准备就绪；但亦有小部分食肆在与食环署专队沟通后，发觉自身条件不适合或未准备好而选择退出，亦解释了为何会有后补名额释出。他形容这是社会适应新事物的学习阶段。

吁老板须深思机会成本 衡量客群取舍

梁进认为，快餐店、酒楼甚至酒吧申请并非坏事，但大前提是经营者必须审视自身营运流程能否配合，例如酒吧若容许狗只进入，便需要控制音乐声量以免狗只受惊，亦要留意酒客行为。他强调，食肆老板须深思「机会成本」，指当餐厅选择容许狗只进入，意味或流失部分希望享受宁静、对动物及其毛发敏感的客人。

他坦言，申请牌照不代表一定能增加生意，经营者必须细心管理及衡量客群取舍。曾养狗的梁进又提醒，并非所有狗只都适合社交，狗主须清楚了解自己狗只的性格与社交能力；若带同容易紧张的狗只前往食肆，一旦发生失控、吓倒小童或长者等意外，不仅会对经营者和其他食客造成困扰，更会令非狗主对计划留下负面印象，影响措施长远发展。

黄家和：业界「摸著石头过河」

对于麦当劳、大家乐及中式酒楼等大型连锁餐饮获批，外界关注会否容易引起客群冲突。香港餐饮联业协会会长黄家和相信，连锁集团会挑选空间、地理位置及配套较合适的分店作申请。他认为餐厅会对员工进行培训，处理衞生及座位安排等细节，若空间许可亦会划出专属的「狗只区域」以分隔客群。至于酒楼等传统餐饮，他形容业界目前是「摸著石头过河」，会在措施生效后观察一段时间，视乎实际情况再作改善。

麦当劳、美心：正就具体安排进行规划

麦当劳回复查询时表示，就有关牌照申请，麦当劳已获批4间餐厅的相关许可，并正就具体安排进行规划。相关措施不会于2026年7月9日实施，正式推行日期及详情将于稍后公布。

美心中菜回复查询表示，计划安排旗下5间中式餐厅参与计划，包括元朗翠园、元朗北京楼、上水潮江春、荃湾八月花及荃湾美心皇宫。不过美心中菜指，有关安排仍有待与相关政府部门进一步厘清实施细节。美心中菜会因应个别餐厅的实际营运需要、服务模式及场地条件，并在全面考虑顾客安全、食品处理、餐厅营运及整体用餐体验等因素后，落实相关安排。计划推出时间视乎有关准备及沟通进度，现时尚未有定案。

牛奶冰室、百份百餐厅所属的亚洲国际餐饮集团回复表示，有关容许狗只进入食肆的安排，相关措施目前仍处于前期推行阶段，集团正就实际营运安排、执行细节及内部指引等在进一步完善当中。

食环署：派专员到食肆协助尽快适应新措施

食环署回复《星岛头条》查询表示，为协助成功申请的食肆尽快适应新措施，食环署会派遣专责人员到相关食肆，向负责人派递批准信和讲解法例要求、牌照条件及其他遵规安排。候补申请者须于7月7日或之前，带同批准信及现有的食肆牌照正本，到批准信内所列的任何牌照签发办事处缴付140元以修改牌照，加入准许。倘若申请者未有于指定期限内完成手续或因其他原因放弃资格，食环署会继续按抽签结果的顺序安排候补名单上其他申请者补上。

署方指，自6月26日起，食环署按早前的公开抽签结果，陆续顺序分配空缺名额予候补申请者。截至7月6日中午23时，已有900间食肆完成容许狗只进入的修改牌照手续，加入准许。抽签资格以牌照的有效性为准，根据纪录，所有参与抽签的食肆牌照均属有效。然而，个别食肆可能因业务考量而处于不同的营运状况。若中签食肆决定永久结业，或无意申领相关准许，其分配名额将由其他申请者补上。

记者、摄影：陈俊豪