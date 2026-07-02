国泰航空计划9.1起恢复往返杜拜及利雅得客运航班 运物局：欣悉计划 以早日重启与中东交流合作

国泰航空今日（2日）宣布，计划于2026年9月1日起，恢复每日往返杜拜的客运航班，以及每周四班往返利雅得的客运航班。航班现已可供预订。在此期间，国泰会继续密切关注中东地区局势的最新发展。

国泰表示，随著准备由9月1日起恢复飞往杜拜及利雅得的航班，将继续豁免现有预订的重新预订机票、更改航点及退票的手续费用，让乘客可以更灵活调整行程。若选择重新预订，乘客仍需支付原有与新行程之间的票价及税项差额。

运物局：欣悉航空公司计划恢复服务 以早日重启与中东交流合作

运输及物流局在社交平台表示，欣悉本地航空公司计划恢复往来香港和中东的客货运服务，以早日重启香港与中东地区在多方面的密切交流与合作。有关航空公司会于2026年9月起，恢复每日往返杜拜，以及每周四班往返利雅得的客运航班；同时，往返利雅得的货机航班亦将率先于同年8月恢复。

当中，往返利雅得的客运航线由本地航空公司独家营运。这次复航将重新连接香港与沙特阿拉伯，对深化两地双边关系及经贸发展，具有特别的战略与象征意义。局长陈美宝表示，重启这些航班服务不仅扩展和强化了香港国际机场的航线网络，更进一步巩固了香港作为国际航空枢纽的地位。她指当局致力为全球旅客及货运提供高质素的服务，并推动国际交流与经济发展，让香港航空业继续向高峰迈进，当局将继续与业界携手努力，拓展更多国际航线，为香港航空业不断注入新动力。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期 往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班 2026年5月20日或之前 2026年2月28日 - 9月30日 必须在2026年9月30日或之前更改机票 2026年11月30日

有关重新预订机票的更多资讯：

乘客往返杜拜及利雅得的机票必须为国泰航空营运的航班。

乘客往返多哈的机票必须由国泰航空发出，并且必须为国泰航空营销的航班。

乘客可选择新的出发日期，但必须在 2026年11月30日 或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。

或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。 此安排不适用于已全额或部分退款的机票。

鉴于中东地区局势发展，国泰航空3月时宣布暂停营运往返杜拜及利雅得航班，并一直延期，亦曾增加燃油附加费。因应最新局势，国泰自7月1日起已下调燃油附加费，长途减至1164元，短途减至290元。

专门接待中东旅客的旅游界人士邵燕宁向记者表示，与停飞前相比，复航后的机票价格已显著调升，「直航经济舱大概贵了10%」至于商务舱由三万几元，到现在的四万几元，加幅超过一万元。她亦透露，旅发局将于9月在阿联酋举行阿拉伯旅游展（Arabian Travel Market, ATM）。

她续指，中东局势升温对旅行团业务打击甚大。「我们之前有很多杜拜团，原本计划了今年出发，但全部都改了地方。」预计即使9月恢复直航，旅客短期内也不会立即重返中东，「大家应该会先观望，看看当地的情况。」

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