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国泰航空计划9.1起恢复往返杜拜及利雅得客运航班

社会
更新时间：17:58 2026-07-02 HKT
发布时间：17:58 2026-07-02 HKT

国泰航空今日（2日）宣布，计划于2026年9月1日起，恢复每日往返杜拜的客运航班，以及每周四班往返利雅得的客运航班。航班现已可供预订。在此期间，国泰会继续密切关注中东地区局势的最新发展。

国泰表示，随著准备由9月1日起恢复飞往杜拜及利雅得的航班，将继续豁免现有预订的重新预订机票、更改航点及退票的手续费用，让乘客可以更灵活调整行程。若选择重新预订，乘客仍需支付原有与新行程之间的票价及税项差额。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期
往返杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH) / 多哈 (DOH)的航班 2026年5月20日或之前 2026年2月28日 - 9月30日 必须在2026年9月30日或之前更改机票

2026年11月30日

有关重新预订机票的更多资讯：

  • 乘客往返杜拜及利雅得的机票必须为国泰航空营运的航班。
  • 乘客往返多哈的机票必须由国泰航空发出，并且必须为国泰航空营销的航班。
  • 乘客可选择新的出发日期，但必须在2026年11月30日或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。
  • 此安排不适用于已全额或部分退款的机票。

鉴于中东地区局势发展，国泰航空3月时宣布暂停营运往返杜拜及利雅得航班，并一直延期，亦曾增加燃油附加费。因应最新局势，国泰自7月1日起已下调燃油附加费，长途减至1164元，短途减至290元。

相关新闻：

国泰7.1起减燃油附加费 长途减至$1164 短途减至$290

 

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