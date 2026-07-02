大窝口邨等公屋铁闸装反 居民开门费力 房署：正联络全港6条旧屋邨住户 提出可全资助改装

柴湾环翠邨、荃湾石围角邨及葵青大窝口邨等多个公共屋邨，早前被揭发部分单位的铁闸与木门锁位安装方向相反，增加住户出入难度，当中对长者及手部受伤人士影响最大，葵青区议会就此反映并提出多项建议，包括按住户意愿调整铁闸的开启方向、改善大门设计等。

房屋署：6旧邨仍采用折闸 或对住户较为不便

房屋署回复《星岛头条》查询时表示，理解住户困扰，目前有6个在70或80年代落成的公共屋邨仍采用折闸，在使用上可能对住户较为不便。该署正主动联络相关住户，收集他们的意愿，并清楚解释可以为租户提供的改善方案，包括改动木门开启方向、更换铁闸，或按租户意愿移除铁闸，所有工程费用均由房屋署全数承担，以协助他们落实最切合其需要的方案。

逾8成住户称毋须改动 所有工程费由房署承担

署方指，目前收集到的意见中，已有超过8成的住户表示毋须作出改动，预计将于本月内完成收集所有相关租户意见的工作。若有租户已选取改善方案，房屋署人员会随即展开工程，亦会优先跟进长者和特殊需要租户的个案。同时，若租户反映单位外光线不足，署方亦会加装照明设备。有关工作已陆续进行中。至于新落成的公共屋邨，设计时已配备新款趟闸，铁闸可以完全趟开而不会阻挡单位木门锁位置。

房屋署亦在回复中解释，于香港房屋委员会的公共屋邨，部分单位处于走廊尽头。为了符合相关法例的火警逃生途径要求，并兼顾走廊阔度、喉管分布及毗邻单位墙身、铁闸、电表及煤气表等限制，因此铁闸锁与木门锁的安装方向并不相同。目前有6个在70或80年代落成的公共屋邨（包括荃湾石围角邨、葵青大窝口邨、黄大仙彩云邨、柴湾环翠邨、大埔大元邨及屯门友爱邨）仍采用折闸，在使用上可能对住户较为不便。在2000年及以后设计的屋邨均已配备新款趟闸，铁闸可以完全趟开而不会阻挡单位木门锁位置。

就上述6个旧公共屋邨，房屋署正主动联络相关住户，收集他们的意愿，并清楚解释可以为租户提供的改善方案，包括改动木门开启方向、更换铁闸，或按租户意愿移除铁闸，所有工程费用均由房屋署全数承担，以协助他们落实最切合其需要的方案。

大窝口邨至少300户受影响 住户反映每次开门极费力

根据葵青区议会文件，多位区议员提出议案，跟进葵青区旧式公共屋邨铁闸与木门锁位安装方向错开问题。以大窝口邨为例，富华楼及富荣楼部分位于走廊尽头的单位均受波及，涉及约300户或以上的居民。相关单位的铁闸由右向左拉开，木门锁头却置于左侧，或呈现相反设计。住户反映，每次开门都极为费力；加上第三代铁闸加厚以强化防盗，反而遮挡了锁头位置，令不便加剧。部分居民因而无奈放弃锁上木门，构成潜在的保安隐患。

区议会倡优化门闸设计及走廊照明

针对上述设计漏洞，葵青区议会向房屋署提出改善建议，建议署方积极咨询居民意愿并提出改善方案，符合法例及技术可行的前提下，按住户意愿优化大门或铁闸的设计，包括调整铁闸的开启方向、改善大门的设计；建议提供弹性安排，酌情处理已自行更换铁闸的住户；协助有意更换铁闸的住户安装兼顾防盗与使用便利的铁闸，并由署方承担费用；尽快订立并公布具体的工程时间表及缓解方案，以释除居民疑虑。

葵青区议会又指，大部分俗称工字型旧式公屋单边单位的走廊均照明不足，建议署方一并优化照明系统，让视力不佳的长者出入更安全。

工联会葵青区区议员陈安妮指，大窝口邨富华楼及富荣楼约300户居民，长期受门锁倒装影响。她续指，两座大厦每层有六个单位，尤以单边单位的居民反映问题最为严重。加上走廊光线不足，不少长者在恶劣天气或入夜后，往往要摸黑并耗时甚久，才能成功开启铁闸及木门。

陈安妮又指，早前与房署助理处长会面并提出建议。房署随即于一、两天内，在受影响住户单位的天花加设LED照明系统。该系统于每晚6时半自动开灯，翌日早上6时半关灯，改善照明问题。

至于铁闸与木门开关方向相反的「倒装」问题，她指居民希望房一并改善，但由于每层各单位的设计与邻近煤气喉管等设施位置不一，房署正逐步研究可行方案，并会持续咨询居民意见。