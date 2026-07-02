大窝口邨等公屋铁闸装反 居民开门费力、部分弃锁木门藏保安隐患 房署全资改装

柴湾环翠邨、荃湾石围角邨及葵青大窝口邨等多个公共屋邨，早前被揭发部分单位的铁闸与木门锁位安装方向相反，令住户出入面临困难，当中长者及手部受伤人士受影响最深。葵青区议会就此反映并提出多项建议，房屋署回复表示理解住户困扰，承诺在符合消防安全及技术可行下，为受影响租户免费提供改动木门、更换或移除铁闸等改善方案，并会优化走廊照明。

大窝口邨约300户或以上居民受影响

根据葵青区议会文件，多位区议员提出议案，跟进葵青区旧式公共屋邨铁闸与木门锁位安装方向错开问题。以大窝口邨为例，富华楼及富荣楼部分位于走廊尽头的单位均受波及，涉及约300户或以上的居民。

住户反映每次开门极费力

相关单位的铁闸由右向左拉开，木门锁头却置于左侧，或呈现相反设计。住户反映，每次开门都极为费力；加上第三代铁闸加厚以强化防盗，反而遮挡了锁头位置，令不便加剧。部分居民因而无奈放弃锁上木门，构成潜在的保安隐患。

区议会倡优化门闸设计及走廊照明 房署承担工程费

针对上述设计漏洞，葵青区议会向房屋署提出改善建议，建议署方积极咨询居民意愿并提出改善方案，符合法例及技术可行的前提下，按住户意愿优化大门或铁闸的设计，包括调整铁闸的开启方向、改善大门的设计；建议提供弹性安排，酌情处理已自行更换铁闸的住户；协助有意更换铁闸的住户安装兼顾防盗与使用便利的铁闸，并由署方承担费用；尽快订立并公布具体的工程时间表及缓解方案，以释除居民疑虑。

葵青区议会又指，大部分俗称工字型旧式公屋单边单位的走廊均照明不足，建议署方一并优化照明系统，让视力不佳的长者出入更安全。

房屋署全额资助改善方案

房屋署回复时解释，公屋铁闸一般采用趟闸或折闸，木门锁与铁闸开口通常设于同侧。然而，大窝口邨富华楼及富荣楼等在 1980 年代落成的旧式屋邨，部分位于走廊尽头的单位在安装铁闸时，必须迁就走廊阔度、喉管分布，以及相邻单位的墙身、电表和煤气表等空间限制。受当时环境所限，部分单位的铁闸开口方向须作调整，因而造成木门与铁闸锁位相反的情况。

房屋署表示，理解有关设计带来的日常不便，并已即时进行检讨。在符合《消防条例》及技术可行的前提下，署方将按租户的具体诉求和意愿，提供以下改善方案，包括改动内部木门开启方向、更换铁闸，或按住户意愿移除铁闸等，所有工程费用均由署方全数承担。对于已自行更换铁闸的租户，署方表示将按个别情况弹性处理，屋邨办事处人员会向居民详尽解释各项选项。一般而言，住户在确认改善方案并预约时间后，署方会尽快安排勘察，而实际施工进度则视乎方案与现场环境而定。

另外，房屋署补充，自2019年起已陆续为屋邨更换高效节能的发光二极管（LED）凸面照明器。署方亦会配合住户需求，弹性调整照明设施，例如加强走廊尽头及转角位置的光度，以保障居民出入安全。