测量师学会倡设法定楼宇维修局　提升大维修透明度

围标问题令人关注，测量师学会「楼宇维修工作组」今年4月至6月就楼宇大维修议题，收集市场资讯，咨询不同组织及立法会议员，发表《本港私人楼宇维修工程检讨报告及建议》，建议进行系统性改革，成立具法定权力的楼宇维修局，强化私人大厦强制验楼及维修制度，重塑市场环境及运作模式，并建立有效制衡机制。有关建议已于6月30日交予政府。

工作组认为，具法定权力的楼宇维修局，具备法定监管权、工程技术专业能力及跨部门统筹协调功能，并在指定情况下享有代业主管理工程的法定地位。

工作组建议，凡涉及法定命令的「必要性工程」，均受维修局监管，包括技术方案审批、工程进度与施工安全监察、数码工程日志制度，以及质量与合规性核实；若有重大违规或即时安全风险，维修局可介入或接管工程。

维修局发挥安全网功能不取代业主

工作组强调，楼宇维修局并非完全取代业主的角色，而是在业主能力不足或管理失效时，发挥监管与制度安全网功能。楼宇维修局应负责维修顾问及维修工程承建商名册的准入审批、持续监察及纪律处分，并建立透明的表现评核机制；监管招标程序，包括电子招标平台的管理；在「三无大厦」、法团失效、涉及重大安全风险、高金额或高复杂度工程，或业主授权情况下，维修局可执行代理与代办，代业主统筹及管理工程；设立独立而专业的投诉及争议调解机制，为业主、法团、物业管理公司及维修工程承建商提供中立、专业的争议解决渠道。

整合数据与跨部门紧密协作

工作组亦建议建立并管理全港楼宇维修数据平台，整合楼宇检验报告、维修记录及风险评估数据；与其他政府部门及法定机构协调，维修局将以统筹及补位为主要角色，与屋宇署、房屋局独立审查组、市建局、民政事务总署、物业管理监管局、廉政公署及竞争事务委员会等保持紧密协作，不取代其法定权力，配合各自法定职能，建立「专业监管结合行政支援」的协作模式，共同提升楼宇维修制度的整体效能。

测量师学会「楼宇维修工作组」主席何巨业（中）。

推动储备基金与标准合约立法

工作组亦建议，建立楼宇全生命周期维修数据库及数码化平台，支援风险评估及预防性维修；推动可持续资金机制，建议研究建立强制性维修储备基金机制，设立楼宇维修顾问公司与维修工程承建商注册制度；研究立法制订标准标书及合约条款，及支持《竞争条例》将围标行为刑事化等；调整执法策略，推动「检验先行、有序维修」，调整不同项目的维修时间，避免业主在同一时间内筹集大量资金。

短期推行电子投票与背景审查

短期而言，工作组认为，应以提升透明度、加强专业制衡及改善法团治理为目标，建议即时措施包括提升投标者背景透明度，加强背景审查，强化反围标机制；优化招标文件及合约条款技术细则；深化及完善强制验楼报告内容；改善法团治理及引入电子投票平台；加强「大规模维修/资金安排」资讯透明与可核查性；推行数码化工程日志及共享资讯，提升工程过程的透明度及可追溯性。

强调维修监管局补位角色 不与政府职能重叠

对于发展局局长宁汉豪曾对成立独立的楼宇维修监管局持保留态度，担心与屋宇署产生职能重叠，工作组主席何巨业强调，楼宇维修局不影响政府权力，是帮忙、补位工作，发出命令、限时完工是政府工作，现时执行上亦是由私人业主自行管理，而维修局的建议是最终方案，政府将优化招标妥，未来维修局亦可利用既有的成果，建基于优化后招标妥平台之上。

香港测量师学会新任会长温伟明。

预计管理费占工程成本2至4%

测量师学会会长温伟明亦指，政府在会面中有说明其制肘，维修局建议是长远的理想方案，立即执行并不容易，政府亦可能在现行框架中采纳部分报告的建议。

设立新局的成本方面，何巨业认为，具体需要视乎社会对维修局服务的需求，初时需成立种子基金支持运作，但相信时间不会很长，而代办服务亦会向业主收回成本，估计管理费占工程成本2%至4%是可探讨的范围，不会收取很高的费用。



记者、摄影：曾伟龙