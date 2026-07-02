特快计划︱3个绿置居项目重售单位7.3起接受申请 平均售价116万 买家每月按揭还款料$5000以下

房委会今日（2日）宣布，「特快公屋编配计划」（2026）暨「重售绿表置居计划（绿置居）单位及租者置其屋计划（租置计划）回收单位」（「特快计划」（2026）），将由7月3日至7月16日接受合资格人士申请，让合资格公屋申请者可获得提早入住公屋的机会，或选择购买重售绿置居或租置计划回收单位，加快公屋申请者上楼上车的机会。

推售3个绿置居包括高宏苑、锦柏苑及宏致苑卖剩及挞订单位

「特快计划」（2026）推售的三个绿置居发展项目包括高宏苑、锦柏苑及宏致苑未售出和因买卖协议撤销而收回的甲类单位（实用面积约17.1至20.7平方米或约184至223平方呎）。截至2026年5月，上述甲类单位的平均售价约为116万元，假设承造单位售价九成半的按揭、按揭还款期30年及按揭利率为3.5%，申请者每月按揭还款额约4,900元，相信会受合资格的公屋申请者欢迎。

卖剩租置计划回收单位亦会同时推售 定价约24万至45万

早前销售计划结束后未售出的租置计划回收单位亦会在「特快计划」（2026）同时推售。截至2026年五月，「特快计划」（2026）下租置计划屋邨未售单位的定价介乎约24万元至45万元。最终售价幅度取决于是次销售计划将会推售的单位。

凡持有有效公屋申请及其登记日期或相应登记日期在2025年3月31日或之前（倘若公屋申请有相应登记日期，则必须以相应登记日期计算），且符合至少一半家庭成员在香港居住满7年及持有有效的编配机会的公屋申请者，皆可申请参加「特快计划」（2026）。

选楼程序预计于今年第3季进行

房委会发言人说，房屋署已于7月初就「特快计划」（2026）向所有合资格的公屋申请者发出邀请信，为他们提供灵活的安居选择。申请者只需递交一份申请表，便有机会在「特快计划」（2026）可供拣选单位名单中，选择租住一个公屋单位或购买一个绿置居或租置计划回收单位（视乎申请者选楼时仍然可供出租／出售单位情况）。选楼程序预计于今年第3季进行，令公屋申请者加快上楼或上车，早日改善居住环境。

有意参加「特快计划」（2026）的合资格公屋申请者，可在上述申请期内透过登入「公屋申请电子服务」帐户于网上申请，或亲身递交或邮寄房屋署邀请信内的纸本申请表格申请。申请者无论选择租住公屋单位，或购买绿置居或租置计划回收单位，均无须缴付申请费。

有意参加「特快计划」（2026）的合资格公屋申请者，可以在申请期内浏览房委会／房屋署的专题网站，阅览「申请须知」及相关资讯，以了解计划的详情。有意购买绿置居或租置计划回收单位的申请者，由明日（3日）开始可以浏览房委会／房屋署的指定网站，以了解推售的绿置居发展项目／租置计划屋邨资讯，或下载申请须知及售楼简介单张。公众亦可在申请期内的办公时间到乐富房委会客户服务中心（客务中心）索取印刷本。

在申请期间，乐富客务中心将会提供重售绿置居及租置计划回收单位的电子屏幕及其他资料。在选楼期间，房委会将会提供载有该三个绿置居发展项目详细资料的售楼说明书（为租置计划回收单位提供售楼小册子）和价单，让申请者在选购单位前清楚掌握资讯。

房委会提醒市民在申请前必须详细阅读「申请须知」。市民如有任何查询，可致电24小时房委会热线2712 2712或致电房委会销售热线2712 8000。