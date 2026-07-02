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香港国际数据私隐学院办讲座 66名内地律师参与 钟丽玲任讲者讲解私隐法规与执法成效

社会
更新时间：16:44 2026-07-02 HKT
发布时间：16:44 2026-07-02 HKT

香港国际数据私隐学院于6月29日为「中华全国律师协会涉外律师香港培训班」交流团举办讲座。是次交流团由中华全国律师协会及北京大学法学院联合主办，共有66名来自全国不同省份的律师参与。个人资料私隐专员钟丽玲等担任讲者，向成员介绍本港保障个人资料私隐的法例与私隐专员公署的职能，并分享打击「起底」等工作成果。

深入介绍本港私隐法规与执法成效

个人资料私隐专员钟丽玲、助理个人资料私隐专员（法律）赖皓茵，以及个人资料私隐专员公署周沅莹在讲座中担任讲者。她们向交流团详细介绍了香港保障个人资料私隐的法例，并深入阐述私隐专员公署的角色与职能。

此外，讲者亦在会上介绍了公署在处理公众查询、投诉，以及在打击「起底」刑事罪行方面的具体工作与卓越成果。
 

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