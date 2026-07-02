宏福苑五级火｜鸿毅助理女经理涉洗黑钱$137.8万 高院申保释获批

大埔宏福苑2025年11月26日发生五级大火，造成168人死亡、79人受伤。担任宏福苑维修工程顾问的「鸿毅建筑师有限公司」，早前被控5项误杀、3项串谋诈骗及4项逃税罪，本周一遭债权人入禀高等法院呈请清盘。33岁鸿毅助理女经理涉洗黑钱137.8万元，被控一项洗黑钱罪，她今到高等法院申请保释。法官谭耀豪听毕双方陈词，经考虑后批准她以30万现金保释外出，另加人事担保10万元。

高院批准鸿毅助理女经理保释候讯

33岁鸿毅助理女经理李敏被控一项洗黑钱罪，她于2019年10月16日至2025年11月30日期间，在香港知道或有合理理由相信下述财产：中国银行（香港）有限公司户口内合共596,500港元的款项；中国工商银行（亚洲）有限公司户口内合共110,000港元的款项；渣打银行（香港）有限公司户口内合共502,000港元的款项；及恒生银行有限公司户口内合共170,000港元的款项；全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该些财产。其案件已押后至9月2日再讯，以待进一步调查、索取税局文件及电子纪录等。

李敏今日获高院批准以30万现金及人事担保10万元保释外出，并须交出旅游证件，不得离开香港，需居住于报称地址，每周到上水警署报到3次，不得直接或间接接触控方证人。

另两被告首提讯当天获准保释

同案9名被告依次为40岁鸿毅董事黄侠然、54岁总承建商宏业董事侯华建及52岁何建业、44岁鸿毅注册检验人员吴跃、60岁商人洪国伟、41岁银行职员钟素芬、33岁鸿毅助理女经理李敏、鸿毅建筑师有限公司和宏业建筑工程有限公司。鸿毅建筑师有限公司、宏业工程公司、黄侠然、何建业、吴跃各被控5项误杀罪，另外4男女涉嫌向宏福苑立案法团与业主讹称宏业是唯一首选投标者及洗黑钱逾4000万元等。

两名被告早前已获准保释外出，鸿毅董事黄侠然的妻子钟素芬获准以50万元现金及50万元人事担保保释外出，宏业董事侯华建获准以50万元现金保释外出。

案件编号：HCCP513/2026

法庭记者：刘晓曦