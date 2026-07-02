七旬翁持剪刀狂刺机舖兼职女员工 企图谋杀罪成8.24判刑

七旬翁前年深夜涉手持剪刀到深水埗金宝游戏机中心，箍颈并连续刺向女员工多下，更称「拮死你」、「我插X死你」，女方全身流血受伤，伤口需缝针并多处留疤。七旬翁否认企图谋杀罪，他欲承认有意图而伤人罪但不获控方接纳。案件于高等法院完成5日审讯，6男1女陪审团退庭商议3.5小时后，以6比1大比数裁定他企图谋杀罪成，案件押后至8月24日求情及判刑，以待索取被告的心理和背景报告。

现年79岁男被告沈松贤否认于2024年4月5日，在香港深水埗长沙湾道21号地下「金宝游戏机中心」，企图谋杀陈金意。

被告突持剪刀狂刺素未谋面女事主

控方开案陈词指，被告2019年曾任职金宝游戏机中心兼职店员约3个月，女事主在被告离职后才获聘为兼职店员，两人素未谋面。案发当晚约11时，女事主准备关舖下班时，被告戴口罩现身，声称遗漏手机在店内，女事主遂开灯让被告入店寻找手机，惟数秒后被告离开店舖，但突然折返并持剪刀袭击女事主，更爆粗威吓「我插X死你」。

女事主惊慌推拒并尝试逃走，惟失平衡跌倒在地，被告乘势压制并持剪刀不断刺向女事主身体。事主呼救时却遭被告喝斥「收声！唔好嘈！」。游戏机中心老板透过闭路电视发现店舖血迹斑斑，立即报警求助。警员到场发现女事主多处受伤，面部、手脚及身体皆流血，而被告则倒卧在旁，现场检获涉案剪刀。警方询问时，被告仅回应「争拗，争拗」，其后被捕。

遇袭女事主全身多处受伤留疤

女事主出庭作供时情绪激动，指她从未与被告共事或结怨，饮泣忆述案发经过。她当时正落闸收工，被告突然出现要求寻找手机，未几离去，但旋即折返，手持剪刀「向我心口拮埋嚟」，更称「拮死你」。她尝试推开被告并逃走，但被告「将我拉返转头，佢用手箍实我条颈，我透唔到气」。她继而跌倒在地，被告持剪刀「狂插我，插咗我好多下」。

她曾试图以圆凳反击但失败，她呼叫救命时却遭被告喝斥「唔好嘈」。她坦言「佢用铰剪狂插我，我唔敢再出声」。警方到场后将她送院治理，其额头需缝针，右脸、太阳穴、耳后、喉咙、颈部、手臂、虎口及右腿等多处受伤，伤势痊愈但部分伤口至今仍留疤。

案件编号：HCCC5/2025

法庭记者：刘晓曦