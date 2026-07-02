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2男涉山边管有爆炸品被控串谋恐怖活动等5罪 10.5续处理交付高院程序

社会
更新时间：15:25 2026-07-02 HKT
发布时间：15:25 2026-07-02 HKT

两名男子涉2023年在黄竹坑山边、鸭脷洲及柴湾等地管有爆炸品，并串谋他人意图制造爆炸行动，被控串谋恐怖活动等5罪。案件今早于西九龙裁判法院再讯，由于交付至高等法院的程序仍未完成，总裁判官苏惠德将案件押后至10月5日再讯，期间两被告续还押。

两名被告依次为33岁无业被告何志珩、及34岁电器技工伍子杰，同被控串谋恐怖活动罪，以及交替控罪、串谋导致爆炸相当可能危害生命或财产罪。控罪指两被告于2022年4月7日至2023年12月3日期间，在香港与其他身份不详人士串谋，为胁逼中央人民政府或香港政府，或威吓公众以图实现政治主张，组织、策划、实施、参与实施或者威胁实施意图造成严重社会危害的恐怖活动，即针对人的严重暴力，以爆炸及其他危险方法危害公众健康和安全；及非法及恶意串谋身份不详人士犯案。

两人另面对3项管有爆炸品意图危害生命或财产罪，指他们于2023年12月3日，分别在香港黄竹坑的一个山坡和鸭脷洲非法及恶意管有爆炸品，包括硝酸铵等；以及或约于同年同月4日，在柴湾渔湾邨某室非法及恶意管有过氧化氢、丙酮、硝酸及甘油等爆炸品。

案件编号：ESCC2748/2023
本报记者

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